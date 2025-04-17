Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Толиссо и Ляказетт. Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:43
121
0

ВИДЕО. Толиссо и Ляказетт. Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола

Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд»

17 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:43
121
0
ВИДЕО. Толиссо и Ляказетт. Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.

Во втором тайме Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола. Забили Корентен Толиссо и Александер Ляказетт. Ситуация уравнялась (2:2).

ГОЛ! 2:1. Корентен Толиссо, 71 мин

ГОЛ! 2:2. Александер Ляказетт, 78 мин

По теме:
Шпоры идут за трофеем? Тоттенхэм одолел Айнтрахт и пробился в полуфинал ЛЕ
Дважды по два-два. В матче МЮ и Лиона назначены овертаймы
ВИДЕО. Легия вновь впереди. Как голом в ворота Челси отличился Капуади
Манчестер Юнайтед Лига Европы видео голов и обзор Диогу Далот Лион Манчестер Юнайтед - Лион Корентен Толиссо Александр Ляказетт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина с баранкой разгромила Калинину и вышла в четвертьфинал Руана
Теннис | 17 апреля 2025, 21:10 6
Свитолина с баранкой разгромила Калинину и вышла в четвертьфинал Руана
Свитолина с баранкой разгромила Калинину и вышла в четвертьфинал Руана

Элина в двух сетах переиграла Ангелину во 2-м раунде турнира WTA 250 во Франции

Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Футбол | 17 апреля 2025, 06:23 24
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

В полуфиналах сыграют: Арсенал против ПСЖ, Барселона против Интера

Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Футбол | 17.04.2025, 07:37
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Футбол | 17.04.2025, 07:43
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Фиорентина – Целе – 2:2. Фиалки вышли в полуфинал ЛК. Видео голов и обзор
Футбол | 17.04.2025, 23:07
Фиорентина – Целе – 2:2. Фиалки вышли в полуфинал ЛК. Видео голов и обзор
Фиорентина – Целе – 2:2. Фиалки вышли в полуфинал ЛК. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43
Футбол
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
16.04.2025, 17:55 2
Бокс
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 8
Футбол
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
16.04.2025, 20:12 21
Футбол
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
16.04.2025, 22:50 13
Футбол
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
17.04.2025, 08:35 1
Футбол
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
16.04.2025, 10:41 7
Футбол
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
16.04.2025, 01:19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем