ВИДЕО. Толиссо и Ляказетт. Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола
Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд»
Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».
Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.
Во втором тайме Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола. Забили Корентен Толиссо и Александер Ляказетт. Ситуация уравнялась (2:2).
ГОЛ! 2:1. Корентен Толиссо, 71 мин
ГОЛ! 2:2. Александер Ляказетт, 78 мин
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