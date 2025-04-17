Лига Европы17 апреля 2025, 22:48 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:22
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ВИДЕО. Гол в раздевалку. Диогу Далот удвоил перевес МЮ над Лионом
После первого тайма Лиги Европы Ман Юнайтед имеет два мяча преимущества
17 апреля 2025, 22:48 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:22
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Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».
Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.
Хозяева поля забили гол в раздевалку. Диогу Далот удвоил перевес МЮ над Лионом (2:0, перерыв).
ГОЛ! 2:0. Диогу Далот, 45+1 мин
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