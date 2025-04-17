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Лига Европы
17 апреля 2025, 22:48 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:22
137
0

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Диогу Далот удвоил перевес МЮ над Лионом

После первого тайма Лиги Европы Ман Юнайтед имеет два мяча преимущества

17 апреля 2025, 22:48 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:22
137
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Диогу Далот удвоил перевес МЮ над Лионом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.

Хозяева поля забили гол в раздевалку. Диогу Далот удвоил перевес МЮ над Лионом (2:0, перерыв).

ГОЛ! 2:0. Диогу Далот, 45+1 мин

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Манчестер Юнайтед Лига Европы видео голов и обзор Лион Манчестер Юнайтед - Лион Диогу Далот
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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