Лига Европы17 апреля 2025, 22:27 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:34
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ВИДЕО. Угарте вывел Ман Юнайтед вперед в противостоянии с Лионом
17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы
17 апреля 2025, 22:27 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:34
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Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».
Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.
В дебюте матча хозяев поля вперед вывел Мануэль Угарте (1:0).
ГОЛ! 1:0. Мануэль Угарте, 10 мин
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