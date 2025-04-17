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  4. ВИДЕО. Угарте вывел Ман Юнайтед вперед в противостоянии с Лионом
Лига Европы
17 апреля 2025, 22:27 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:34
114
0

ВИДЕО. Угарте вывел Ман Юнайтед вперед в противостоянии с Лионом

17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы

17 апреля 2025, 22:27 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:34
114
0
ВИДЕО. Угарте вывел Ман Юнайтед вперед в противостоянии с Лионом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.

В дебюте матча хозяев поля вперед вывел Мануэль Угарте (1:0).

ГОЛ! 1:0. Мануэль Угарте, 10 мин

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Лион Манчестер Юнайтед - Лион Мануэль Угарте видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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