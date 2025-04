Лаутаро Мартинес продолжает свою рекордную голевую серию за Интер

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» дома получил необходимый результат в матче против «Баварии» (2:2) и вышел в полуфинал турнира.

27-летний аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил один из голов в этой встрече.

Аргентинец забивает уже в 5-м матче Лиги чемпионов, что является новым рекордом «Интера».

В общей сложности на счету Лаутаро Мартинеса уже 8 голов в сезоне 2024/25.

🇦🇷 Lautaro Martínez is now the first Inter Milan player to score in 5 UEFA Champions League games in a row.



🐂 El Toro pic.twitter.com/Vw0zUc4p8N