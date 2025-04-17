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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 01:51 | Обновлено 17 апреля 2025, 01:52
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0

Лаутаро Мартинес продолжает свою рекордную голевую серию за Интер

Аргентинский форвард снова отличился голом в Лиге чемпионов

17 апреля 2025, 01:51 | Обновлено 17 апреля 2025, 01:52
90
0
Лаутаро Мартинес продолжает свою рекордную голевую серию за Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» дома получил необходимый результат в матче против «Баварии» (2:2) и вышел в полуфинал турнира.

27-летний аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил один из голов в этой встрече.

Аргентинец забивает уже в 5-м матче Лиги чемпионов, что является новым рекордом «Интера».

В общей сложности на счету Лаутаро Мартинеса уже 8 голов в сезоне 2024/25.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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