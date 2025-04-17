Лаутаро Мартинес продолжает свою рекордную голевую серию за Интер
Аргентинский форвард снова отличился голом в Лиге чемпионов
Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» дома получил необходимый результат в матче против «Баварии» (2:2) и вышел в полуфинал турнира.
27-летний аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил один из голов в этой встрече.
Аргентинец забивает уже в 5-м матче Лиги чемпионов, что является новым рекордом «Интера».
В общей сложности на счету Лаутаро Мартинеса уже 8 голов в сезоне 2024/25.
🇦🇷 Lautaro Martínez is now the first Inter Milan player to score in 5 UEFA Champions League games in a row.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) April 16, 2025
🐂 El Toro pic.twitter.com/Vw0zUc4p8N
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