Надежная защита. Сможет ли Реал прервать фантастическую серию Арсенала?
Команды встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Лондонский «Арсенал» в последний раз пропускал три гола за матч 497 дней назад.
Это произошло в выездном матче против «Лутон Таун», в котором «канониры» победили со счетом 4:3.
С тех пор «Арсенал» уже сыграл 84 игры во всех турнирах, в которых ни разу не пропустил 3 или более голов.
Сегодня состоится повторный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между Реалом и Арсеналом, в котором королевскому клубу нужно забивать минимум 3...
It's been 84 games & 497 days since Arsenal last conceded three goals in single game (Luton away 23/24) 🤯⏮️— LiveScore (@livescore) April 16, 2025
Real Madrid await at the Bernabeu 👀 pic.twitter.com/9MCuyerqcJ
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