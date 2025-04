Надежная защита. Сможет ли Реал прервать фантастическую серию Арсенала?

Лондонский «Арсенал» в последний раз пропускал три гола за матч 497 дней назад.

Это произошло в выездном матче против «Лутон Таун», в котором «канониры» победили со счетом 4:3.

С тех пор «Арсенал» уже сыграл 84 игры во всех турнирах, в которых ни разу не пропустил 3 или более голов.

Сегодня состоится повторный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между Реалом и Арсеналом, в котором королевскому клубу нужно забивать минимум 3...

It's been 84 games & 497 days since Arsenal last conceded three goals in single game (Luton away 23/24) 🤯⏮️



Real Madrid await at the Bernabeu 👀