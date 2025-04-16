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  4. Надежная защита. Сможет ли Реал прервать фантастическую серию Арсенала?
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 19:11 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:01
512
1

Надежная защита. Сможет ли Реал прервать фантастическую серию Арсенала?

Команды встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов

16 апреля 2025, 19:11 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:01
512
1
Надежная защита. Сможет ли Реал прервать фантастическую серию Арсенала?
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» в последний раз пропускал три гола за матч 497 дней назад.

Это произошло в выездном матче против «Лутон Таун», в котором «канониры» победили со счетом 4:3.

С тех пор «Арсенал» уже сыграл 84 игры во всех турнирах, в которых ни разу не пропустил 3 или более голов.

Сегодня состоится повторный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между Реалом и Арсеналом, в котором королевскому клубу нужно забивать минимум 3...

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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vazazh
А врахували бабки переса? Два пеналя, два непомічених офсайти і вже гру зроблено. Тут боротися треба іншим шляхом. пересу кулю в лоб і сливко=сосам - піздець.
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