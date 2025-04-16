Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Прошло 497 дней, как Арсенал пропустил три мяча»
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 16 апреля 2025, 18:56
250
0

Микель АРТЕТА: «Прошло 497 дней, как Арсенал пропустил три мяча»

«Канониры» готовятся победить «Реал»

16 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 16 апреля 2025, 18:56
250
0
Микель АРТЕТА: «Прошло 497 дней, как Арсенал пропустил три мяча»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал готовность команды перед матчем с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Чтобы победить, нам нужно делать то же, что мы делали в Лондоне. Мы должны четко понимать, когда доминировать, а когда защищаться – и тогда будем иметь лучшие шансы на победу.

У нас есть хорошие новости. Бен Уайт вернулся и уже тренировался. Он стопроцентно будет в заявке. Также Томас Партеи в строю.

Главное в этой игре – собраться эмоционально. Но мы хотим быть лучше соперника в ключевых компонентах игры. Если мы сможем навязать свою игру, то у соперника шансов не будет.

Чтобы создать историю, прежде всего надо в нее верить. Нужно быть хорошо подготовленными, чтобы достичь желаемого. Многие клубы строили свою историю, испытывая не только положительные результаты, но и неудачи. В прошлом году мы уже имели подобный опыт и хотим выступить лучше, чтобы выйти в полуфинал.

Должны продемонстрировать свою устойчивость. Прошло 497 дней с тех пор, как мы в последний раз пропустили три мяча. Сейчас надо доказать, что это было не случайно. Это вызов, и мы его принимаем", – прокомментировал Артета.

По теме:
Надежная защита. Сможет ли Реал прервать фантастическую серию Арсенала?
Джед БЕЛЛИНГЕМ: «Каждый день я слышу одно слово – ремонтада»
Источник: Арсенал может обменять Зинченко на звездного вингера
Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал Микель Артета пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 16 апреля 2025, 17:35 1
Интер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Интер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву

«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Бокс | 16 апреля 2025, 07:32 3
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха

В The Ring объявили, что Усик проведет поединок против Дюбуа

Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Футбол | 15.04.2025, 18:06
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Реал – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16.04.2025, 15:47
Реал – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Футбол | 16.04.2025, 10:41
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
15.04.2025, 20:34 8
Футзал
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
15.04.2025, 22:19
Баскетбол
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
15.04.2025, 13:44 4
Футбол
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
14.04.2025, 21:23
Футбол
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
15.04.2025, 06:47
Снукер
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
15.04.2025, 15:51
Футбол
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
14.04.2025, 17:00 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем