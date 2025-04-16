Микель АРТЕТА: «Прошло 497 дней, как Арсенал пропустил три мяча»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал готовность команды перед матчем с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Чтобы победить, нам нужно делать то же, что мы делали в Лондоне. Мы должны четко понимать, когда доминировать, а когда защищаться – и тогда будем иметь лучшие шансы на победу.

У нас есть хорошие новости. Бен Уайт вернулся и уже тренировался. Он стопроцентно будет в заявке. Также Томас Партеи в строю.

Главное в этой игре – собраться эмоционально. Но мы хотим быть лучше соперника в ключевых компонентах игры. Если мы сможем навязать свою игру, то у соперника шансов не будет.

Чтобы создать историю, прежде всего надо в нее верить. Нужно быть хорошо подготовленными, чтобы достичь желаемого. Многие клубы строили свою историю, испытывая не только положительные результаты, но и неудачи. В прошлом году мы уже имели подобный опыт и хотим выступить лучше, чтобы выйти в полуфинал.

Должны продемонстрировать свою устойчивость. Прошло 497 дней с тех пор, как мы в последний раз пропустили три мяча. Сейчас надо доказать, что это было не случайно. Это вызов, и мы его принимаем", – прокомментировал Артета.