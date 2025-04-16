Астон Вилла победой над ПСЖ продолжила свою беспроигрышную домашнюю серию
Английский клуб оформил победу над ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Вечером, 15 апреля, «Астон Вилла» оформила победу над ПСЖ в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 3:2 и продолжила свою феномельную домашнюю серию.
«Астон Вилла» не проиграла ни одного домашнего матча в Лиге чемпионов-2024/25 (пять побед и одна ничья).
Все домашние матчи «Астон Виллы» в нынешней Лиге чемпионов:
- «Астон Вилла» – «Бавария» – 1:0
- «Астон Вилла» – «Болонья» – 2:0
- «Астон Вилла» – «Ювентус» – 0:0
- «Астон Вилла» – «Селтик» – 4:2
- «Астон Вилла» – «Брюгге» – 3:0
- «Астон Вилла» – ПСЖ – 3:2
Домашняя беспроигрышная серия «Астон Виллы» во всех турнирах, которая началась еще в октябре 2024 года, составляет уже 18 матчей (12 побед и шесть ничьих).
В свою очередь «львы» имеют домашнюю победную серию во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей.
Последние пять домашних матчей «Астон Виллы»:
- «Астон Вилла» – «Челси» – 2:1
- «Астон Вилла» – «Кардифф» – 2:0
- «Астон Вилла» – «Брюгге» – 3:0
- «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест» – 2:1
- «Астон Вилла» – ПСЖ – 3:2
Aston Villa's home results in the Champions League this season:— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 15, 2025
1-0 win vs Bayern Munich
2-0 win vs Bologna
0-0 draw vs Juventus
4-2 win vs Celtic
3-0 win vs Club Brugge
3-2 win vs PSG
What a run 👏 pic.twitter.com/45cOWaBMBW
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