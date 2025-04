Астон Вилла победой над ПСЖ продолжила свою беспроигрышную домашнюю серию

Вечером, 15 апреля, «Астон Вилла» оформила победу над ПСЖ в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 3:2 и продолжила свою феномельную домашнюю серию.

«Астон Вилла» не проиграла ни одного домашнего матча в Лиге чемпионов-2024/25 (пять побед и одна ничья).

Все домашние матчи «Астон Виллы» в нынешней Лиге чемпионов:

Домашняя беспроигрышная серия «Астон Виллы» во всех турнирах, которая началась еще в октябре 2024 года, составляет уже 18 матчей (12 побед и шесть ничьих).

В свою очередь «львы» имеют домашнюю победную серию во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей.

Последние пять домашних матчей «Астон Виллы»:

