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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 09:33 | Обновлено 16 апреля 2025, 09:41
202
0

Астон Вилла победой над ПСЖ продолжила свою беспроигрышную домашнюю серию

Английский клуб оформил победу над ПСЖ в матче Лиги чемпионов

16 апреля 2025, 09:33 | Обновлено 16 апреля 2025, 09:41
202
0
Астон Вилла победой над ПСЖ продолжила свою беспроигрышную домашнюю серию
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером, 15 апреля, «Астон Вилла» оформила победу над ПСЖ в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 3:2 и продолжила свою феномельную домашнюю серию.

«Астон Вилла» не проиграла ни одного домашнего матча в Лиге чемпионов-2024/25 (пять побед и одна ничья).

Все домашние матчи «Астон Виллы» в нынешней Лиге чемпионов:

  • «Астон Вилла» – «Бавария» – 1:0
  • «Астон Вилла» – «Болонья» – 2:0
  • «Астон Вилла» – «Ювентус» – 0:0
  • «Астон Вилла» – «Селтик» – 4:2
  • «Астон Вилла» – «Брюгге» – 3:0
  • «Астон Вилла» – ПСЖ – 3:2

Домашняя беспроигрышная серия «Астон Виллы» во всех турнирах, которая началась еще в октябре 2024 года, составляет уже 18 матчей (12 побед и шесть ничьих).

В свою очередь «львы» имеют домашнюю победную серию во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей.

Последние пять домашних матчей «Астон Виллы»:

  • «Астон Вилла» – «Челси» – 2:1
  • «Астон Вилла» – «Кардифф» – 2:0
  • «Астон Вилла» – «Брюгге» – 3:0
  • «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест» – 2:1
  • «Астон Вилла» – ПСЖ – 3:2
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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