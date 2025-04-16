Астон Вилла победой над ПСЖ продолжила свою беспроигрышную домашнюю серию

Вечером, 15 апреля, «Астон Вилла» оформила победу над ПСЖ в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 3:2 и продолжила свою феномельную домашнюю серию.

«Астон Вилла» не проиграла ни одного домашнего матча в Лиге чемпионов-2024/25 (пять побед и одна ничья).

Все домашние матчи «Астон Виллы» в нынешней Лиге чемпионов:

«Астон Вилла» – «Бавария» – 1:0

«Астон Вилла» – «Болонья» – 2:0

«Астон Вилла» – «Ювентус» – 0:0

«Астон Вилла» – «Селтик» – 4:2

«Астон Вилла» – «Брюгге» – 3:0

«Астон Вилла» – ПСЖ – 3:2

Домашняя беспроигрышная серия «Астон Виллы» во всех турнирах, которая началась еще в октябре 2024 года, составляет уже 18 матчей (12 побед и шесть ничьих).

В свою очередь «львы» имеют домашнюю победную серию во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей.

Последние пять домашних матчей «Астон Виллы»:

«Астон Вилла» – «Челси» – 2:1

«Астон Вилла» – «Кардифф» – 2:0

«Астон Вилла» – «Брюгге» – 3:0

«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест» – 2:1

«Астон Вилла» – ПСЖ – 3:2