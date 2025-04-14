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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 23:47 | Обновлено 14 апреля 2025, 23:59
86
0

Кадровый ребус. Три игрока Ворсклы не сыграют против Александрии

Команда Юрия Максимова начала подготовку к матчу с одним из лидеров

14 апреля 2025, 23:47 | Обновлено 14 апреля 2025, 23:59
86
0
Кадровый ребус. Три игрока Ворсклы не сыграют против Александрии
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Как стало известно Sport.ua, 14 апреля футболисты «Ворсклы» начали подготовку к поединку 25-го тура УПЛ с «Александрией», который состоится 18 апреля.

Пока по индивидуальной программе тренируются Владислав Кулач, который из-за мышечной контузии пропустил три последних календарных поединка, а также Евгений Пасич, который из-за проблем с голеностопом еще не был задействован во второй части чемпионата.

Также в матче с «горожанами» хозяевам не поможет Антон Салабай из-за дисквалификации.

«Ворскла» имеет 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ.

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инсайд Ворскла Полтава Юрий Максимов травма Евгений Пасич Владислав Кулач Антон Салабай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла - Александрия Александрия
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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