«Не было команды на поле». Крупский разочарован игрой против Полесья в УПЛ

Защитник «Ворсклы» Илья Крупский проанализировал поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором коллектив из Полтавы на своем поле принимал «Полесье» Житомир. Родные стены не помогли «Ворскле», поэтому команда уступила со счетом 0:2.

Это поражение стало третьим подряд для команды в УПЛ. В турнирной таблице полтавский клуб располагается на 14-й позиции.

– Какие у вас эмоции после игры?

– Да какие эмоции? Опустошение, потому что не забираем зачетные баллы, которые нам так нужны. Смотрим в турнирную таблицу - а мы уже там внизу.

Я считаю, что и первый, и второй тайм был ужасен в нашем исполнении. Вообще сегодня не было команды на поле. Будем говорить, будем, я не знаю, дальше двигаться. Уже нечего терять. Шесть матчей - шесть финалов.

– Ты говоришь, что не было команды на поле. Из-за чего - из-за, возможно, того, что немножко изменения были в составе или банально не ожидали чего-то, что делало «Полесье»?

– Сегодня каждый проиграл где-то свои единоборства - и за счет этого не имели где-то такой активности. Много ошибались в простых передачах, поэтому и такой результат. Последняя минута - также начали разыгрывать мяч.