Лацио и Рома обновили свои клубные рекорды после ничьей в римском дерби

13 апреля состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Лацио» и «Рома». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

62-й раз римское дерби в чемпионате завершается вничью. Ни с одной команды Серии А «Лацио» не сыграл столько матчей вничью, как против «Ромы» (62).

Для подопечных Раньери таких команд сейчас две. «Волки» 62 раза сыграли вничью с «Фиорентиной» и «Лацио». «Рома» не проигрывает в чемпионате Италии уже 16 матчей подряд.

