13 апреля прошел матч 32-го тура Серии А 2024/25 между командами Лацио и Рома.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:1.

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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.

Серия А 2024/25. 32-й тур, 13 апреля

Лацио – Рома – 1:1

Голы: Романьоли, 47 – Суле, 69

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ГОЛ! 1:0 Романьоли, 47 мин.

ГОЛ! 1:1 Суле, 69 мин.