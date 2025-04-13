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Италия
13 апреля 2025, 23:56 |
1224
0

Лацио – Рома – 1:1. Шедевр Матиаса Суле и молчание Довбика. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Серии А 2024/25

13 апреля 2025, 23:56 |
1224
0
Лацио – Рома – 1:1. Шедевр Матиаса Суле и молчание Довбика. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля прошел матч 32-го тура Серии А 2024/25 между командами Лацио и Рома.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.

Серия А 2024/25. 32-й тур, 13 апреля

Лацио – Рома – 1:1

Голы: Романьоли, 47 – Суле, 69

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Романьоли, 47 мин.

ГОЛ! 1:1 Суле, 69 мин.

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Лацио Рома Рим Лацио - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Артем Довбик Алессио Романьоли Матиас Суле
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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