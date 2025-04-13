Италия13 апреля 2025, 23:56 |
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Лацио – Рома – 1:1. Шедевр Матиаса Суле и молчание Довбика. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 32-го тура Серии А 2024/25
13 апреля 2025, 23:56 |
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13 апреля прошел матч 32-го тура Серии А 2024/25 между командами Лацио и Рома.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Поединок завершился со счетом 1:1.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.
Серия А 2024/25. 32-й тур, 13 апреля
Лацио – Рома – 1:1
Голы: Романьоли, 47 – Суле, 69
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Романьоли, 47 мин.
ГОЛ! 1:1 Суле, 69 мин.
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