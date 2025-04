Игрок клуба Премьер-Лиги не забил два пенальти в матче чемпионата

В матче 32-го тура Премьер-Лиги «Астон Вилла» победила на выезде «Саутгемптон» со счетом 3:0.

Матч запомнился двумя незабитыми пенальти от Марко Асенсио.

Испанец стал лишь четвертым игроком в истории АПЛ, а также вторым в составе «Астон Виллы», кто имеет в своем пассиве два нереализованных одиннадцатиметровых удара в одном матче.

Хуан Пабло Анхель – 2005, Астон Вилла, против «Фулхэма»

Даррен Бент – 2010, Сандерленд, против «Тоттенхэм Хотспур»

Саидо Бераино – 2016, Вест Бромвич Альбион, против «Уотфорда»

Марко Асенсио – 2025, Астон Вилла, против «Саутгемптона»

