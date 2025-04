Главный тренер Комо может возглавить немецкий топ-клуб

Испанский тренер «Комо» Сеск Фабрегас является главным претендентом на должность наставника «РБ Лейпциг».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Фабрегаса источник называет фаворитом на эту должность. Однако контракт испанца с «Комо» рассчитан до 2028 года, а это значит, что Лейпциг должен выкупить соглашение тренера.

Также известно, что среди кандидатов на пост главного тренера остаются Оливер Гласнер, Дэнни Рель и Рогер Шмидт.

Ранее стало известно, что «РБ Лейпциг» уволил главного тренера.

