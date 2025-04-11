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Германия
11 апреля 2025, 05:12 | Обновлено 11 апреля 2025, 06:08
85
0

Главный тренер Комо может возглавить немецкий топ-клуб

Сеск Фабрегах заинтересовал руководство «РБ Лейпциг»

11 апреля 2025, 05:12 | Обновлено 11 апреля 2025, 06:08
85
0
Главный тренер Комо может возглавить немецкий топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский тренер «Комо» Сеск Фабрегас является главным претендентом на должность наставника «РБ Лейпциг».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Фабрегаса источник называет фаворитом на эту должность. Однако контракт испанца с «Комо» рассчитан до 2028 года, а это значит, что Лейпциг должен выкупить соглашение тренера.

Также известно, что среди кандидатов на пост главного тренера остаются Оливер Гласнер, Дэнни Рель и Рогер Шмидт.

Ранее стало известно, что «РБ Лейпциг» уволил главного тренера.

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Комо Сеск Фабрегас назначение тренера РБ Лейпциг отставка
Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
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