Главный тренер Комо может возглавить немецкий топ-клуб
Сеск Фабрегах заинтересовал руководство «РБ Лейпциг»
Испанский тренер «Комо» Сеск Фабрегас является главным претендентом на должность наставника «РБ Лейпциг».
Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
Фабрегаса источник называет фаворитом на эту должность. Однако контракт испанца с «Комо» рассчитан до 2028 года, а это значит, что Лейпциг должен выкупить соглашение тренера.
Также известно, что среди кандидатов на пост главного тренера остаются Оливер Гласнер, Дэнни Рель и Рогер Шмидт.
Ранее стало известно, что «РБ Лейпциг» уволил главного тренера.
🚨🔴 Cesc #Fabregas is a serious candidate at RB Leipzig!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 10, 2025
There are internal ideas and considerations to bring in the 37-y/o, as per @schfer_g and confirmed.
He is under contract at Como until 2028 – a transfer fee would be required.
However, Oliver Glasner, Danny Röhl and… pic.twitter.com/7BTIcifrmq
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