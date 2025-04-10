Не только подписание Верца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Баск хочет видеть в королевском клубе Джонатана Та из «Байера»
Мадридский «Реал» интересуется главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, баскский специалист уже выдвинул королевскому клубу два условия для его прихода в команды. Кроме подписания полузащитника Флориана Вирца, о чем уже сообщалось ранее, Хаби Алонсо хочет видеть в составе «сливочных» еще одного «фармацевта» – Джонатана Та.
В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. На счету Джонатана Та 43 поединка, 3 гола и 1 ассист в нынешней кампании.
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