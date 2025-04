Райс в матче с Реалом впервые в карьере забил со штрафного удара

Английский игрок «Арсенала» Деклан Райс совершил два великолепных выстрела со штрафного в матче против «Реала» (3:0).

Для Деклана Райса четвертьфинальный матч против «Реала» запомнится надолго.

Англичанин забил два гола со штрафного, став первым игроком в истории плейоф, который достиг такого результата.

Но интересен тот факт, что Деклан Райс никогда до этой игры не забивал прямым ударом со штрафного

За 338 сыгранных матчей за «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал» Райс не забивал подобным образом, а в матче против Реала сделал это дважды за 12 минут.

ГОЛ! 1:0 Райс, 58 мин.

ГОЛ! 2:0 Райс, 70 мин.

Before this evening, Declan Rice had not scored from a direct free-kick in any of his 338 games for West Ham and Arsenal.



HE'S JUST SCORED TWO IN 12 MINUTES AGAINST REAL MADRID. 🤯 pic.twitter.com/FTQZenPhzy