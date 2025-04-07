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  4. Салах снова остался без единого удара в створ ворот Фулхэма
Англия
07 апреля 2025, 11:22 | Обновлено 07 апреля 2025, 11:49
104
1

Салах снова остался без единого удара в створ ворот Фулхэма

«Фулхэм» – первая команда, которая не дала египтянину пробить в створ своих ворот по ходу сезона

07 апреля 2025, 11:22 | Обновлено 07 апреля 2025, 11:49
104
1
Салах снова остался без единого удара в створ ворот Фулхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Лидер Премьер-Лиги «Ливерпуль» в матче 31-го тура уступил «Фулхэму» на выезде со счетом 2:3.

32-летний египетский футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах снова ни разу своими ударами не попал в створ ворот.

Таким образом, «Фулхэм» стал первой командой Премьер-Лиги этого сезона, в створ ворот которой Мохамед Салах
не нанес ни одного удара.

При этом Салах остается лучшим бомбардиром АПЛ, имея в своем активе 27 забитых мячей.

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Мохамед Салах Ливерпуль Фулхэм Фулхэм - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Victor673256ua
У Салаха зараз мабуть всі думки про новий контракт. Тож і настав спад у грі
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