Салах снова остался без единого удара в створ ворот Фулхэма

Лидер Премьер-Лиги «Ливерпуль» в матче 31-го тура уступил «Фулхэму» на выезде со счетом 2:3.

32-летний египетский футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах снова ни разу своими ударами не попал в створ ворот.

Таким образом, «Фулхэм» стал первой командой Премьер-Лиги этого сезона, в створ ворот которой Мохамед Салах

не нанес ни одного удара.

При этом Салах остается лучшим бомбардиром АПЛ, имея в своем активе 27 забитых мячей.

Fulham are the only side (in the PL) this season that Mohamed Salah has failed to register a shot on target against ❌🎯



The Antonee Robinson effect 🇺🇸💪 pic.twitter.com/j9jNxIm6Ni