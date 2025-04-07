Салах снова остался без единого удара в створ ворот Фулхэма
«Фулхэм» – первая команда, которая не дала египтянину пробить в створ своих ворот по ходу сезона
Лидер Премьер-Лиги «Ливерпуль» в матче 31-го тура уступил «Фулхэму» на выезде со счетом 2:3.
32-летний египетский футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах снова ни разу своими ударами не попал в створ ворот.
Таким образом, «Фулхэм» стал первой командой Премьер-Лиги этого сезона, в створ ворот которой Мохамед Салах
не нанес ни одного удара.
При этом Салах остается лучшим бомбардиром АПЛ, имея в своем активе 27 забитых мячей.
Fulham are the only side (in the PL) this season that Mohamed Salah has failed to register a shot on target against ❌🎯— LiveScore (@livescore) April 7, 2025
The Antonee Robinson effect 🇺🇸💪 pic.twitter.com/j9jNxIm6Ni
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