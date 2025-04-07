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  4. Фиорентина приняла решение о будущем Де Хеа. Вратарю уже 34 года
Италия
07 апреля 2025, 14:22 | Обновлено 07 апреля 2025, 14:25
364
0

Фиорентина приняла решение о будущем Де Хеа. Вратарю уже 34 года

Клуб хочет продлить контракт с испанцем

07 апреля 2025, 14:22 | Обновлено 07 апреля 2025, 14:25
364
0
Фиорентина приняла решение о будущем Де Хеа. Вратарю уже 34 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Итальянская «Фиорентина», выступающая в самой высокой лиге страны, решила продлить контракт с 34-летним вратарем Давидом Де Хеа. Действующий договор испанца рассчитан на лето 2025 года.

Давид благодаря своим выступлениям заверил руководство, что он способен приносить результат. Клуб планирует подписать новое соглашение к лету 2026 года.

Напомним, что испанец перед стартом сезона-2024/25 возобновил карьеру именно в «Фиорентине». До этого голкипер находился целый год без команды.

В текущем сезоне Де Хеа отыграл 31 поединок во всех турнирах, при этом испанец в десяти матчах смог уберечь ворота от пропущенного мяча.

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Фиорентина трансферы Давид Де Хеа трансферы Серии A продление контракта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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