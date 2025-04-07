Фиорентина приняла решение о будущем Де Хеа. Вратарю уже 34 года
Клуб хочет продлить контракт с испанцем
Итальянская «Фиорентина», выступающая в самой высокой лиге страны, решила продлить контракт с 34-летним вратарем Давидом Де Хеа. Действующий договор испанца рассчитан на лето 2025 года.
Давид благодаря своим выступлениям заверил руководство, что он способен приносить результат. Клуб планирует подписать новое соглашение к лету 2026 года.
Напомним, что испанец перед стартом сезона-2024/25 возобновил карьеру именно в «Фиорентине». До этого голкипер находился целый год без команды.
В текущем сезоне Де Хеа отыграл 31 поединок во всех турнирах, при этом испанец в десяти матчах смог уберечь ворота от пропущенного мяча.
🚨🇪🇸 Fiorentina are set to activate the option to extend David de Gea’s contract for one more season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2025
After excellent performances this season, de Gea’s contract will now be valid until June 2026. pic.twitter.com/5G5jWNE0k3
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