Фиорентина приняла решение о будущем Де Хеа. Вратарю уже 34 года

Итальянская «Фиорентина», выступающая в самой высокой лиге страны, решила продлить контракт с 34-летним вратарем Давидом Де Хеа. Действующий договор испанца рассчитан на лето 2025 года.

Давид благодаря своим выступлениям заверил руководство, что он способен приносить результат. Клуб планирует подписать новое соглашение к лету 2026 года.

Напомним, что испанец перед стартом сезона-2024/25 возобновил карьеру именно в «Фиорентине». До этого голкипер находился целый год без команды.

В текущем сезоне Де Хеа отыграл 31 поединок во всех турнирах, при этом испанец в десяти матчах смог уберечь ворота от пропущенного мяча.

