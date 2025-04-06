Украина. Премьер лига06 апреля 2025, 12:43 | Обновлено 06 апреля 2025, 12:52
278
0
Александрия – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
5 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ
06 апреля 2025, 12:43 | Обновлено 06 апреля 2025, 12:52
278
0
В воскресенье, 6 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Александрия» и «Кривбасс».
Противостояние происходит на стадионе "Ника" в Александрии.
Арбитром матча является Шандор Александр из Львова.
Перед началом встречи «Александрия» находился на второй позиции (50 очков), а вот «Кривбасс» расположился ниже соперника – пятое место (35 баллов).
Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 6 апреля
«Александрия» – «Кривбасс» (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 апреля 2025, 07:00 14
Видимо, очень многое будет зависеть от результатов текущего сезона…
Футбол | 05 апреля 2025, 15:55 18
Президент «Ингульца» недоволен слухами о высоких зарплатах руководителей
Футбол | 06.04.2025, 08:50
Футбол | 06.04.2025, 12:02
Футбол | 05.04.2025, 15:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.04.2025, 14:39
04.04.2025, 12:42 5
04.04.2025, 15:36 2
04.04.2025, 20:54 8
05.04.2025, 09:05 2
05.04.2025, 04:24 5
05.04.2025, 20:45 1
05.04.2025, 08:30