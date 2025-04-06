Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 12:43 | Обновлено 06 апреля 2025, 12:52
278
0

Александрия – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ

06 апреля 2025, 12:43 | Обновлено 06 апреля 2025, 12:52
278
0
Александрия – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В воскресенье, 6 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Александрия» и «Кривбасс».

Противостояние происходит на стадионе "Ника" в Александрии.

Арбитром матча является Шандор Александр из Львова.

Перед началом встречи «Александрия» находился на второй позиции (50 очков), а вот «Кривбасс» расположился ниже соперника – пятое место (35 баллов).

Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 6 апреля

«Александрия» – «Кривбасс» (обновляется)

По теме:
Кристал Пэлас – Брайтон – 2:1. Орлы сильнее чаек. Видео голов и обзор
Названы стартовые составы команд на матч УПЛ Александрия – Кривбасс
Ипсвич – Вулверхэмптон – 1:2. Битва аутсайдеров. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Кривбасс видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проба пера. Почему у Александрии пока нет стратегии развития вдолгую
Футбол | 06 апреля 2025, 07:00 14
Проба пера. Почему у Александрии пока нет стратегии развития вдолгую
Проба пера. Почему у Александрии пока нет стратегии развития вдолгую

Видимо, очень многое будет зависеть от результатов текущего сезона…

Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Футбол | 05 апреля 2025, 15:55 18
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием

Президент «Ингульца» недоволен слухами о высоких зарплатах руководителей

АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Футбол | 06.04.2025, 08:50
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Футбол | 06.04.2025, 12:02
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Футбол | 05.04.2025, 15:02
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
04.04.2025, 14:39
Теннис
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
04.04.2025, 15:36 2
Футбол
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
05.04.2025, 09:05 2
Снукер
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 5
Футбол
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем