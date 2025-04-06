Александрия – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 6 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Александрия» и «Кривбасс».

Противостояние происходит на стадионе "Ника" в Александрии.

Арбитром матча является Шандор Александр из Львова.

Перед началом встречи «Александрия» находился на второй позиции (50 очков), а вот «Кривбасс» расположился ниже соперника – пятое место (35 баллов).

Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 6 апреля

«Александрия» – «Кривбасс» (обновляется)