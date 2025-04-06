В воскресенье, 6-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Руслана Ротаня начинает цикл противостояний игрового дня с участием лидеров чемпионской гонки вновь первой, поэтому после поражения в овертайме четвертьфинала Кубка Украины от «Шахтера» (0:1) у нее будет меньше всех времени на восстановление. А играть тем временем предстоит против всегда физически выносливой команды Юрия Вернидуба, которая закрыла свою неудачную серию, и вновь готова показать, что с полутора матчами в запасе ее рано списывать со счетов в погоне за еврокубками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Александрия Кривбасс Обе забьют 2.02 Сделать ставку

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