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Премьер-лига
Александрия
06.04.2025 13:00 – FT 1 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 16:20 |
1928
0

Александрия – Кривбасс – 1:0. Маленькими шагами за медалями. Видео гола

6 апреля команды встречались в матче 23-го тура УПЛ

06 апреля 2025, 16:20 |
1928
0
Александрия – Кривбасс – 1:0. Маленькими шагами за медалями. Видео гола
УПЛ

В воскресенье, 6 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги встречались «Александрия» и «Кривбасс».

Противостояние состоялось на стадионе «Ника» в Александрии.

Арбитром матча является Шандор Александр из Львова.

Между командами все 90 минут была настоящая борьба. Никто не хотел уступать.

Но судьбу матча решил один гол. На 58-й минуте Беззера вывел «Александрию» вперед.

В итоге «Александрия» одержала победу со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 6 апреля

Александрия – Кривбасс – 1:0

Гол: Беззера, 58

Видео гола и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Безерра (Александрия).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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