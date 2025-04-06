Александрия – Кривбасс – 1:0. Маленькими шагами за медалями. Видео гола

В воскресенье, 6 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги встречались «Александрия» и «Кривбасс».

Противостояние состоялось на стадионе «Ника» в Александрии.

Арбитром матча является Шандор Александр из Львова.

Между командами все 90 минут была настоящая борьба. Никто не хотел уступать.

Но судьбу матча решил один гол. На 58-й минуте Беззера вывел «Александрию» вперед.

В итоге «Александрия» одержала победу со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 6 апреля

Александрия – Кривбасс – 1:0

Гол: Беззера, 58

Видео гола и обзор матча