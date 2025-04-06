Александрия – Кривбасс – 1:0. Маленькими шагами за медалями. Видео гола
6 апреля команды встречались в матче 23-го тура УПЛ
В воскресенье, 6 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги встречались «Александрия» и «Кривбасс».
Противостояние состоялось на стадионе «Ника» в Александрии.
Арбитром матча является Шандор Александр из Львова.
Между командами все 90 минут была настоящая борьба. Никто не хотел уступать.
Но судьбу матча решил один гол. На 58-й минуте Беззера вывел «Александрию» вперед.
В итоге «Александрия» одержала победу со счетом 1:0.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 6 апреля
Александрия – Кривбасс – 1:0
Гол: Беззера, 58
Видео гола и обзор матча
События матча
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