В воскресенье, 6 апреля, состоится матч 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 13:00.

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Александрия

После возобновления чемпионата «Александрия» сыграла пять матчей, в четырех выиграла и один проиграла. С камбэком одолеть удалось «Зарю», минимальные победы были над «Колосом» и «Левым берегом», а вот аутсайдера «Оболонь» подопечные Ротаня разгромили 4:0 Да и единственное поражение со счетом 0:3 от «Шахтера» явно не отражает ход событий в том поединке. Только в конце матча «Шахтер» вышел вперед, а уже тогда смог дважды поймать соперника, который полетел отыгрываться, на контратаках.

Такого темпа достаточно, чтобы держаться на втором месте в турнирной таблице. От лидера, киевского «Динамо», расстояние составляет четыре очка, теоретически можно его преодолеть, но для этого нужно допустить минимум на две осечки меньше, чем киевляне, которые не факт, что и сделают подарок конкурентам. А вот борьбу за второе место с «Шахтером» вполне можно постараться выиграть, «горняки», несмотря на свои многомиллионные покупки, не выглядят сейчас тренерской командой и создается впечатление, что уже смирились с тем, что чемипонство защитить не удастся. Марино Пушич прямо заявил, что будет соревноваться за то, чтобы завоевать второе место.

Злые языки уже отправляют Руслана Ротаня по окончании сезона в тренерское кресло «Шахтера» (то, что Пушича уволят, если он не станет чемпионом (а, вероятно, не станет), практически не вызывает сомнений), однако наставник «полиграфов» во всех интервью говорит, что сосредоточен на своей настоящей работе.

Как раз именно против «Шахтера» «Александрия» играла недавний матч – 2 апреля команда в четвертьфинале Кубка Украины в овертайме уступила дончанам и покинула турнир. После игры Руслан Ротань именно свою команду назвал лучшей и заявил, что проиграли из-за детских ошибок.

Кривбасс

Если «Александрия» сейчас находится в чемпионской гонке, то «Кривбасс» в ней был в прошлом сезоне, однако все же в борьбе с «Динамо» и «Шахтером» занял «только» третье место, если слово «только» можно использовать в этом контексте к команде, которая относительно недавно вернулась в элиту отечественного футбола. Сейчас речь о борьбе за титул не идет, команда немного кадрово переформатируется, от чего результаты страдают, но в еврокубковой зоне держится.

После возобновления сезона «Кривбасс» начал с двух поражений подряд, причем проиграл в матчах, где этого никто не ожидал. Команда Вернидуба уступила «Вересу» и «Ингульцу», пропустив пять голов в двух матчах и не забив ни одного. Но дальше были боевая ничья с «Шахтером» и минимальная победа над «Ворсклой». Еще одну игру, с «Левым берегом», не удалось вовремя провести из-за воздушных тревог, также по этой причине недоигранными являются чуть меньше тайма игры первого круга против «Шахтера».

Не поможет команде в игре против «Александрии» полузащитник Егор Твердохлеб, забивший победный гол в ворота «Ворсклы», но получивший предупреждение, которое в сумме с другими сделало невозможным участие хавбека в следующей игре чемпионата.

Однако кадрово Твердохлеба есть кем заменить. В частности, Юрий Вернидуб очень доволен новичком Фердинандом Икенно1, которого назвал улучшенной версией бывшего опорника команды Джихада Бизиманы, недавно покинувшего клуб.

История встреч

В истории встреч команд идеальный баланс – по четыре победы у каждой, четыре ничьи и по одиннадцать забитых мячей. Игру первого круга минимально выиграли «полиграфы» с голом главного бомбардира команды Филиппова.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Шабанов, Кампуш, Мартынюк – Шепелев, Калюжный, Ковалец – Безерра, Филиппов, Цара

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Романчук, Конате, Дибанго – Илич, Икенна – Д. Кузык, Хомченовский, Микитишин – Соса

Прогноз на противостояние

И «Кривбасс» имеет определенный класс и умеет настраиваться на важные матчи, и «Александрия» должна сделать все, чтобы не потерять темп и продолжать соревноваться как минимум за Лигу чемпионов. Поэтому спрогнозируем, что обе команды смогут забить минимум по голу.

Прогноз Sport.ua Александрия Кривбасс Обе забьют 2.02 Сделать ставку

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