Непотопляемые. Александрия под интенсивными осадками обыграла Кривбасс

Изнурительными для многих участников матчей четвертьфиналов Кубка Украины посреди недели выдались последние дни, поскольку уже в эти выходные проходил двадцать третий тур украинской Премьер-лиги, поэтому времени на отдых не было. «Александрии» в этом плане несколько повезло лишь в том, что никуда ехать после противостояния с овертаймами против донецкого «Шахтера» (0:1) не пришлось. Это наоборот криворожский «Кривбасс» в начале воскресной части тура посетил стадион «Ника».

Команда Юрия Вернидуба тем временем посреди недели не играла, поэтому имела полноценный тренировочный цикл в своем распоряжении. И все ради того, чтобы остановить беспроигрышную серию «полиграфов», которую они начали еще на старте сезона, и до сих пор в чемпионате их никто не мог одолеть. А «красно-белым» эти заветные три очка в контексте борьбы за еврокубки в ближайшие два месяца очень бы пригодились.

Весна в Украине, возможно, самое живописное время года. Но иногда случается так, что перед появлением наружу всей этой красоты надо пережить пасмурные дни с многочисленными осадками. Как не трудно догадаться, в контексте футбольных газонов любое постороннее влияние природы может в итоге разрушить впечатление от самой игры.

Это произошло в этот день в контексте матча на стадионе «Ника». По крайней мере его первого тайма – так точно. Команды были в шоке от того факта, что даже оторвать тяжелый из-за излишней увлажненности мяч от газона – это уже немалое испытание. Поэтому ни о каких острых моментах до перерыва речь не шла – сплошная борьба и довольно забавные попытки игроков хоть как-то пробивать по воротам. И если бы еще мяч хоть раз до них докатился, а не увяз в траве.

Все вышеупомянутые проблемы сохранились и после перерыва, что вообще неудивительно. Как и то, что ничего, по большому счету, в игре во втором тайме не изменилось. А все в итоге решил один единственный эпизод у ворот гостевого коллектива. Когда в начале второго тайма прострел Цары с левого фланга штрафной не смог перехватить на ближний Клищук, чем сразу воспользовался Безерра. Даже тогда мяч едва не утонул в лужах в критической зоне владений «Кривбасса».

Но «Александрия» таки нашла этот уникальный путь для того, чтобы затолкать мяч в сетку чужих ворот. Для игры в таких условиях – это сокровище, без преувеличений. Стоило только потом посмотреть на попытки команды Вернидуба сделать то же самое в ответ, которые привели разве что к опасному дальнему удару Кузыка с правого фланга где-то на последних минутах, но тот не попал в ворота, а больше создать что-то в атаке гости возможности не имели. Даже если и пытались.

Следующий матч «Александрия» проведет в гостях у львовского «Руха», а криворожский «Кривбасс» дома будет играть против киевского «Динамо».

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Беляев – 6,0, Ковалец – б/о, Козак – б/о, Смирный – б/о, Ващенко – б/о.

«Кривбасс» (замены): Мендоза – 6,0, Аморозо – 6,0.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Александрия» – «Кривбасс» – 1:0

Голы: Безерра, 57

Предупреждения: Цара, 56, Кравченко, 79, Калюжный, 84 – Конате, 90+2

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Шепелев (Смирный, 89), Калюжный, Мишнев (Ковалец, 82) – Цара (Беляев, 61), Филиппов (Козак, 83), Безерра (Ващенко, 89).

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Романчук, Конате, Понедельник – Икенна, Илич – Задерака (Аморозо, 67), Лунев (Мендоза, 66), Д. Кузык – Соса.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 8 (4) – 8 (5)

Угловые: 3 – 6

Оффсайды: 1 – 2.

АЛЕКСАНДРИЯ – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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