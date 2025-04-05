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  4. Винисиус Жуниор провел свой юбилейный матч в Ла Лиге
Испания
05 апреля 2025, 19:23 |
262
0

Винисиус Жуниор провел свой юбилейный матч в Ла Лиге

Бразилец стал одним из главных героев и антигероев встречи против Валенсии в Мадриде

05 апреля 2025, 19:23 |
262
0
Винисиус Жуниор провел свой юбилейный матч в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В рамках чемпионата Испании «Реал» в Мадриде проиграл «Валенсии» со счетом 1:2.

Этот матч стал для 24-летнего бразильского игрока Реала Винисиуса Жуниора 200-м в Ла Лиге.

Свой знаковый матч бразилец отпраздновал забитым голом и нереализованным пенальти, который уже стал пятым нереализованным для «Реала» в сезоне во всех турнирах (11/16). Это является худшим показателем клуба, начиная с сезона 2013/14.

Забитый же гол Винисиуса стал его 104-м за «Реал» во всех турнирах, который позволил ему сравняться с Роналдо и стать одним из двух лучших бразильских бомбардиров в истории клуба.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид статистика Ла Лига чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал - Валенсия
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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