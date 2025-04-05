Винисиус Жуниор провел свой юбилейный матч в Ла Лиге
Бразилец стал одним из главных героев и антигероев встречи против Валенсии в Мадриде
В рамках чемпионата Испании «Реал» в Мадриде проиграл «Валенсии» со счетом 1:2.
Этот матч стал для 24-летнего бразильского игрока Реала Винисиуса Жуниора 200-м в Ла Лиге.
Свой знаковый матч бразилец отпраздновал забитым голом и нереализованным пенальти, который уже стал пятым нереализованным для «Реала» в сезоне во всех турнирах (11/16). Это является худшим показателем клуба, начиная с сезона 2013/14.
Забитый же гол Винисиуса стал его 104-м за «Реал» во всех турнирах, который позволил ему сравняться с Роналдо и стать одним из двух лучших бразильских бомбардиров в истории клуба.
🔝🇧🇷🤍— LALIGA (@LaLiga) April 5, 2025
2️⃣0️⃣0️⃣ partidos en #LALIGAEASPORTS para @vinijr. #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/Z3meay4Mzj
🇧🇷 Vinicius Junior and Ronaldo are now the highest-scoring Brazilians in Real Madrid’s history with 104 goals. pic.twitter.com/U4S1CNHVYO— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) April 5, 2025
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