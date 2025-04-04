Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч

В суботту, 5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Валенсия».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Украинский вратарь Андрей Лунин, несмотря на полученное повреждение в последнем матче, попал в заявку «Реала». По информации испанских СМИ, именно Лунин будет защищать ворота «бланкос» в этом матче.

Таким образом, дебют 19-летнего испанского кипера Франа Гонсалеса откладывается. Тибо Куртуа в заявку на матч не попал.