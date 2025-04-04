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Испания
04 апреля 2025, 23:44 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:59
982
0

Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч

Сыграет Андрей Лунин

04 апреля 2025, 23:44 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:59
982
0
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В суботту, 5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Валенсия».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Украинский вратарь Андрей Лунин, несмотря на полученное повреждение в последнем матче, попал в заявку «Реала». По информации испанских СМИ, именно Лунин будет защищать ворота «бланкос» в этом матче.

Таким образом, дебют 19-летнего испанского кипера Франа Гонсалеса откладывается. Тибо Куртуа в заявку на матч не попал.

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Валенсия Фран Гарсия
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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