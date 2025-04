ВИДЕО. Сдали нервы. Болгарский теннисист пробил в голову сопернику

Матч турнира серии АТР Челленджер в итальянской Барлетте в парном разряде завершился досрочно из-за неприятного инцидента.

Болгарский теннисист Александер Донски, который играл в паре с Сиддхантом Бантиа против местных игроков Джанлуки Каденассо и Симоне Агостини, во втором сете при счете 2:6, 4:3, 40:40 на подаче итальянцев не успел на укороченный удар Агостини. В итоге Донски и его напарник не реализовали брейк-пойнт. У болгарина из-за этого сдали нервы – он ударил мяч и попал Агостини в голову.

Из-за этого Симоне Агостини понадобилась помощь физиотерапевта, а рефери и наблюдатель матча приняли решение о дисквалификации Донски и засчитали итальянской паре победу в этой встрече.

Alexander Donski was defaulted earlier after smashing the ball in frustration following a missed break point, accidentally hitting his opponent Simone Agostini in the head.



Physio came on court, supervisor and umpire decided to disqualify him.



🎥: @ATPChallenger pic.twitter.com/FeDGt0ccCi