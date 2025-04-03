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  4. ВИДЕО. Сдали нервы. Болгарский теннисист пробил в голову сопернику
ATP
03 апреля 2025, 16:35 | Обновлено 03 апреля 2025, 17:35
684
2

ВИДЕО. Сдали нервы. Болгарский теннисист пробил в голову сопернику

Инцидент произошел во время парного матча на Челленджере в Италии

03 апреля 2025, 16:35 | Обновлено 03 апреля 2025, 17:35
684
2
ВИДЕО. Сдали нервы. Болгарский теннисист пробил в голову сопернику
Болгарская федерация тенниса. Александер Донски

Матч турнира серии АТР Челленджер в итальянской Барлетте в парном разряде завершился досрочно из-за неприятного инцидента.

Болгарский теннисист Александер Донски, который играл в паре с Сиддхантом Бантиа против местных игроков Джанлуки Каденассо и Симоне Агостини, во втором сете при счете 2:6, 4:3, 40:40 на подаче итальянцев не успел на укороченный удар Агостини. В итоге Донски и его напарник не реализовали брейк-пойнт. У болгарина из-за этого сдали нервы – он ударил мяч и попал Агостини в голову.

Из-за этого Симоне Агостини понадобилась помощь физиотерапевта, а рефери и наблюдатель матча приняли решение о дисквалификации Донски и засчитали итальянской паре победу в этой встрече.

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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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Комментарии 2
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Mystic_Healer
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NadalKing
Вот, что то типа такого я постоянно просил от Цуренко в матче с соболенко,только не после проигранного очка, что бы дисквал не поймать,а во время укороченного..
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