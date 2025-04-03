Обамеянг решает. В Саудовской Аравии определен финальная пара Кубка Короля
В решающем матче 9 мая сыграют Аль-Иттихад и Аль-Кадисия
В Саудовской Аравии определен финальная пара Кубка Короля.
В решающем матче национального кубка 9 мая сыграют Аль-Иттихад и Аль-Кадисия.
2 апреля клуб Аль-Кадисия переиграл команду Аль-Раед (1:0), единственный гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг на 90+2 минуте.
Днем ранее в финал вышел Аль-Иттихад, сделав суперкамбэк в матче с клубом Аль-Шабаб (3:2), за который играл украинский голкипер Георгий Бущан. Героем стал Данилу Перейра, который забил голы на 90+2 и 90+9 минутах.
Кубок Саудовской Аравии
1/2 финала, 2 апреля
Аль-Кадисия – Аль-Раед – 1:0
Гол: Пьер-Эмерик Обамеянг, 90+2
ВИДЕО. Обамеянг принес победу в компенсированное время
⚽️ AUBAMEYANG 90+2 🥶🥶🥶— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 2, 2025
Il envoie son équipe en finale de la Coupe du Roi grâce à cette magnifique passe d’Equi Fernández !
Al Qadsiah 1 - 0 Al Raed
pic.twitter.com/hVPcXOanTq
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