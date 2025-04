«Никогда не забуду». Сака обратился к фанатам после возвращения на поле

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака обратился к болельщикам после поединка против «Фулхэма» в рамках 30-го туру Английской Премьер-лиги.

Английский талант впервые с декабря появился на футбольном поле. К тому же Букайо отличился забитым мячом, чем помог команде оформить победу со счетом 2:1.

«Я должен признать и поблагодарить вас всех за энергию и любовь, которые вы мне показали вчера вечером. Я никогда не видел и не ощущал ничего подобного тому, что я чувствовал вчера вечером на стадионе.

Я никогда этого не забуду», – высказался Сака.

На счету Букайо в этом сезоне 25 поединков, в которых было забито 10 голов. Также Сака отличился 14 ассистами.

❤️🤍 Bukayo Saka’s message to all Arsenal fans: “I have to acknowledge and thank you all for the energy and love you showed me last night. I've never seen or felt anything like what I felt at the Emirates last night”.



“I will never forget that”. pic.twitter.com/dSqLuGWgrq