«Никогда не забуду». Сака обратился к фанатам после возвращения на поле
Вингер отличился голом и принес «Арсеналу» победу
Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака обратился к болельщикам после поединка против «Фулхэма» в рамках 30-го туру Английской Премьер-лиги.
Английский талант впервые с декабря появился на футбольном поле. К тому же Букайо отличился забитым мячом, чем помог команде оформить победу со счетом 2:1.
«Я должен признать и поблагодарить вас всех за энергию и любовь, которые вы мне показали вчера вечером. Я никогда не видел и не ощущал ничего подобного тому, что я чувствовал вчера вечером на стадионе.
Я никогда этого не забуду», – высказался Сака.
На счету Букайо в этом сезоне 25 поединков, в которых было забито 10 голов. Также Сака отличился 14 ассистами.
❤️🤍 Bukayo Saka’s message to all Arsenal fans: “I have to acknowledge and thank you all for the energy and love you showed me last night. I've never seen or felt anything like what I felt at the Emirates last night”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2025
“I will never forget that”. pic.twitter.com/dSqLuGWgrq
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