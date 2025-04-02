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Англия
02 апреля 2025, 22:41 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:47
194
0

«Никогда не забуду». Сака обратился к фанатам после возвращения на поле

Вингер отличился голом и принес «Арсеналу» победу

02 апреля 2025, 22:41 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:47
194
0
«Никогда не забуду». Сака обратился к фанатам после возвращения на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака обратился к болельщикам после поединка против «Фулхэма» в рамках 30-го туру Английской Премьер-лиги.

Английский талант впервые с декабря появился на футбольном поле. К тому же Букайо отличился забитым мячом, чем помог команде оформить победу со счетом 2:1.

«Я должен признать и поблагодарить вас всех за энергию и любовь, которые вы мне показали вчера вечером. Я никогда не видел и не ощущал ничего подобного тому, что я чувствовал вчера вечером на стадионе.

Я никогда этого не забуду», – высказался Сака.

На счету Букайо в этом сезоне 25 поединков, в которых было забито 10 голов. Также Сака отличился 14 ассистами.

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Фулхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Букайо Сака Арсенал - Фулхэм
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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