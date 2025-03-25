Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бывшая звезды Динамо поделилась горячим фотосетом из ванной
Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 12:07 | Обновлено 25 марта 2025, 12:12
125
0

ФОТО. Бывшая звезды Динамо поделилась горячим фотосетом из ванной

Кристина Крыжановская не сильно скучает без Эдуардо Герреро

25 марта 2025, 12:07 | Обновлено 25 марта 2025, 12:12
125
0
ФОТО. Бывшая звезды Динамо поделилась горячим фотосетом из ванной
Instagram. Кристина Крыжановская

Кристина Крыжановская, бывшая девушка звездного панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, опубликовала серию горячих снимков в своем Instagram-аккаунте.

На фотографиях экс-возлюбленная форварда киевлян позирует в купальнике возле ванной, демонстрируя шикарную фигуру.

Напомним, причиной расставания Кристины и Эдуардо стала измена панамца. Ранее Кристина Крыжановская сообщила, что «Динамо» на пару месяцев заморозило зарплату Герреро после их расставания.

ФОТО. Бывшая звезды Динамо поделилась горячим фотосетом из ванной

По теме:
Динамо не будет возвращаться в Киев после матча УПЛ. Известна причина
Динамо не делало предложений по лидеру другого клуба УПЛ. Он хочет в Европу
Экс-футболист Динамо рассказал, что думает о работе Луческу в клубе
Кристина Крыжановская Эдуардо Герреро Динамо Киев фото lifestyle
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»
Футбол | 24 марта 2025, 13:21 3
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»

Бывший футболист отреагировал на слова Александра Хацкевича

«С гордостью делюсь». Хав сборной Украины отреагировал на игры с Бельгией
Футбол | 25 марта 2025, 10:33 0
«С гордостью делюсь». Хав сборной Украины отреагировал на игры с Бельгией
«С гордостью делюсь». Хав сборной Украины отреагировал на игры с Бельгией

Егор Назарина был рад вернуться в национальную команду

Источник: Ракицкий может сенсационно перейти в известный клуб УПЛ. Не Заря
Футбол | 24.03.2025, 12:32
Источник: Ракицкий может сенсационно перейти в известный клуб УПЛ. Не Заря
Источник: Ракицкий может сенсационно перейти в известный клуб УПЛ. Не Заря
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Футбол | 25.03.2025, 08:27
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Футбол | 25.03.2025, 08:49
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 393
Футбол
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
25.03.2025, 07:27 4
Футбол
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
24.03.2025, 07:47 32
Футбол
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
25.03.2025, 07:48 19
Футбол
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
23.03.2025, 10:34 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 4
Бокс
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
24.03.2025, 08:56
Бокс
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
23.03.2025, 20:08 28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем