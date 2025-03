Мотта – третий худший тренер Ювентуса с 1929/30 по проценту побед

Тиаго Мотта во главе «Ювентуса» выиграл 43% матчей во всех турнирах (18 из 42). Среди тренеров «старой сеньоры», которые провели как минимум 40 поединков, это третий худший результат в истории клуба с сезона 1929/30.

23 марта «Ювентус» официально уволил главного тренера Тиаго Мотту, который возглавлял команду с лета 2024 года.

Худший процент побед среди менеджеров итальянского клуба из 40 или более матчей имеют лишь Луиджи Дельнери (40%: 20 на 50) и Сандро Пуппо (24%: 15 на 62).

В текущей кампании Серии А «Ювентус» находится на пятом месте в турнирной таблице (13 побед, 13 ничьих, 3 поражения)

