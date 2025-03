Льюис-Скелли – самый молодой игрок, забивший гол в дебюте за Англию

Майлз Льюис-Скелли стал самым молодым игроком в истории, забившим гол в своем дебютном матче за сборную Англии (18 лет, 176 дней).

21 марта состоялась игра 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Албании. Встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Льюис-Скелли и Гарри Кейн.

До Майлза этот рекорд принадлежал Маркусу Рэшфорду (18 лет, 209 дней), который был установлен в мае 2016 года против Австралии.

К группе К также относятся сборные Сербии, Латвии и Андорры.

