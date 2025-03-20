Не только Месси. Аргентина потеряла другого звездного футболиста

Важный игрок миланского «Интера» Лаутаро Мартинес покинул расположение сборной Аргентины в преддверии матчей квалификации ЧМ-2026.

Как отметил инсайдер Фабрицио Романо, нападающий почувствовал дискомфорт в мышцах, поэтому решил не участвовать в поединках с Уругваем и Бразилией, которые состоятся 22 и 26 марта соответственно.

Насколько серьезна травма футболиста пока неизвестна.

Также перед сбором Аргентины стало известно, что легендарный Лионель Месси из-за повреждений также не поможет национальной команде в мартовских матчах.