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Аргентина
20 марта 2025, 13:47 | Обновлено 20 марта 2025, 13:49
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0

Не только Месси. Аргентина потеряла другого звездного футболиста

Лаутаро Мартинес не сыграет против Уругвая и Бразилии

20 марта 2025, 13:47 | Обновлено 20 марта 2025, 13:49
430
0
Не только Месси. Аргентина потеряла другого звездного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Важный игрок миланского «Интера» Лаутаро Мартинес покинул расположение сборной Аргентины в преддверии матчей квалификации ЧМ-2026.

Как отметил инсайдер Фабрицио Романо, нападающий почувствовал дискомфорт в мышцах, поэтому решил не участвовать в поединках с Уругваем и Бразилией, которые состоятся 22 и 26 марта соответственно.

Насколько серьезна травма футболиста пока неизвестна.

Также перед сбором Аргентины стало известно, что легендарный Лионель Месси из-за повреждений также не поможет национальной команде в мартовских матчах.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Интер Майами Фабрицио Романо Лаутаро Мартинес
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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