Месси пропустит следующие матчи сборной Аргентины. Известна причина
Аргентинец получил травму
Звездный вингер сборной Аргентины Лионель Месси пропустит два следующих матча «сине-белых».
Причиной этого является травма. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Месси прошел обследование сегодня утром после игры против «Атланты Юнайтед» в MLS. Сканирование подтвердило, что Месси получил небольшую травму приводящей мышцы, и он не сможет сыграть за Аргентину.
Таким образом Месси не поможет чемпионам мира в двух квалификационных матчах мундиаля 2026 против Уругвая и Бразилии, которые состоятся 22 и 26 марта.
Ранее «Интер» Майами с голом Месси вырвал победу в матче MLS на 89-й минуте.
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