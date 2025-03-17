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  4. Месси пропустит следующие матчи сборной Аргентины. Известна причина
Аргентина
17 марта 2025, 18:41 |
682
2

Месси пропустит следующие матчи сборной Аргентины. Известна причина

Аргентинец получил травму

17 марта 2025, 18:41 |
682
2
Месси пропустит следующие матчи сборной Аргентины. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный вингер сборной Аргентины Лионель Месси пропустит два следующих матча «сине-белых».

Причиной этого является травма. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Месси прошел обследование сегодня утром после игры против «Атланты Юнайтед» в MLS. Сканирование подтвердило, что Месси получил небольшую травму приводящей мышцы, и он не сможет сыграть за Аргентину.

Таким образом Месси не поможет чемпионам мира в двух квалификационных матчах мундиаля 2026 против Уругвая и Бразилии, которые состоятся 22 и 26 марта.

Ранее «Интер» Майами с голом Месси вырвал победу в матче MLS на 89-й минуте.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Saar
Зараз там Лаутаро заправляє. Мессі - не велика проблема.
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0
Mark4854590
Матчі звичайно важливі і принципові. Але Аргентині потрібно вчитися грати без Мессі. Та і схема відбору в Південній Америці така, що такій збірній як Аргентина ще потрібно примудритися, щоб не пройти на ЧС.
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