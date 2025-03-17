Месси пропустит следующие матчи сборной Аргентины. Известна причина

Звездный вингер сборной Аргентины Лионель Месси пропустит два следующих матча «сине-белых».

Причиной этого является травма. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Месси прошел обследование сегодня утром после игры против «Атланты Юнайтед» в MLS. Сканирование подтвердило, что Месси получил небольшую травму приводящей мышцы, и он не сможет сыграть за Аргентину.

Таким образом Месси не поможет чемпионам мира в двух квалификационных матчах мундиаля 2026 против Уругвая и Бразилии, которые состоятся 22 и 26 марта.

Ранее «Интер» Майами с голом Месси вырвал победу в матче MLS на 89-й минуте.