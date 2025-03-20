Сын Буффона обєъяснил, почему решил выступать за сборную Чехии

Сын бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона Луи поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную Чехии U-18. Футболист объяснил, почему решил выступать именно за Чехию.

«Я был очень рад приехать на собрание. Мне тоже было интересно познакомиться с другой футбольной культурой. Я прекрасно поладил с одноклубниками и чувствовал себя очень счастливым.

Я поговорил с семьей, и вместе мы решили, что для моей футбольной карьеры и развития в качестве игрока лучше выступать за сборную Чехии. Моя мама, конечно, была очень счастлива. Но и отец тоже радовался, ведь это был мой первый вызов в национальную команду.

Я пока не очень хорошо говорю по-чешски, но как только узнал, что могу сюда приехать, начал ее изучать. Каждый день трачу около 10 минут на Duolingo.

Я очень благодарен за этот вызов. Хочу поблагодарить тренера и весь штаб. Но также благодарю своих одноклубников и всех в «Пизе» – без них я бы не смог показывать такую ​​игру на поле», – сказал Буффон-младший.