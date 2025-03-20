Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сын Буффона обєъяснил, почему решил выступать за сборную Чехии
Италия
20 марта 2025, 13:12 |
457
0

Сын Буффона обєъяснил, почему решил выступать за сборную Чехии

Луи заявил, что рад присоединиться к сборной Чехии

20 марта 2025, 13:12 |
457
0
Сын Буффона обєъяснил, почему решил выступать за сборную Чехии
The Sun. Луи Буффон

Сын бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона Луи поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную Чехии U-18. Футболист объяснил, почему решил выступать именно за Чехию.

«Я был очень рад приехать на собрание. Мне тоже было интересно познакомиться с другой футбольной культурой. Я прекрасно поладил с одноклубниками и чувствовал себя очень счастливым.

Я поговорил с семьей, и вместе мы решили, что для моей футбольной карьеры и развития в качестве игрока лучше выступать за сборную Чехии. Моя мама, конечно, была очень счастлива. Но и отец тоже радовался, ведь это был мой первый вызов в национальную команду.

Я пока не очень хорошо говорю по-чешски, но как только узнал, что могу сюда приехать, начал ее изучать. Каждый день трачу около 10 минут на Duolingo.

Я очень благодарен за этот вызов. Хочу поблагодарить тренера и весь штаб. Но также благодарю своих одноклубников и всех в «Пизе» – без них я бы не смог показывать такую ​​игру на поле», – сказал Буффон-младший.

По теме:
Требуется операция. Лидер Ромы досрочно завершил сезон
Милан летом избавится от флангового защитника
Ветеран Милана готов пойти на снижение зарплаты
Джанлуиджи Буффон Серия A чемпионат Италии по футболу сборная Чехии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбольная ассоциация Чехии
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Теннис | 20 марта 2025, 02:20 17
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич

Даяна в трех сетах уступила Белинде в 1/64 финала турнира WTA 1000 в США

Без звезды и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на игру с Бельгией
Футбол | 20 марта 2025, 09:36 22
Без звезды и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на игру с Бельгией
Без звезды и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на игру с Бельгией

В список не попали Артем Довбик и Валерий Бондарь

ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?
Футбол | 19.03.2025, 15:48
ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?
ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?
ВИДЕО. Президент на месте. Шевченко приехал поддержать сборную Украины
Футбол | 20.03.2025, 12:57
ВИДЕО. Президент на месте. Шевченко приехал поддержать сборную Украины
ВИДЕО. Президент на месте. Шевченко приехал поддержать сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
Футбол | 19.03.2025, 15:29
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Никакой уверенности. 3 суперзвезды решили покинуть английский гранд
Никакой уверенности. 3 суперзвезды решили покинуть английский гранд
18.03.2025, 12:26
Футбол
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20
Мир азарта
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
18.03.2025, 19:35 2
Теннис
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
19.03.2025, 22:40 15
Футбол
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
19.03.2025, 08:48 11
Хоккей
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
20.03.2025, 06:23 2
Футбол
Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма
Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма
18.03.2025, 12:31 12
Футбол
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
19.03.2025, 00:29 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем