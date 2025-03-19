РАНЬЕРИ – о Довбике: «Мне было приятно это видеть»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мнением относительно украинского форварда своей команды Артема Довбика.

«Мне было приятно видеть, как партнеры по команде бежали обнимать его после гола в ворота «Кальяри».

Это очень застенчивый парень, которому нужно понимание и ласка от всех нас. Он много работает, и результаты видны», – сказал Раньери в разговоре с журналистами после получения премии Маэстрелли.

Ранее игру Довбика оценил спортивный директор «Ромы».