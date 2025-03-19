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Италия
19 марта 2025, 11:24 | Обновлено 19 марта 2025, 11:36
278
0

РАНЬЕРИ – о Довбике: «Мне было приятно это видеть»

Главный тренер Ромы назвал Артема застенчивым парнем

19 марта 2025, 11:24 | Обновлено 19 марта 2025, 11:36
278
0
РАНЬЕРИ – о Довбике: «Мне было приятно это видеть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мнением относительно украинского форварда своей команды Артема Довбика.

«Мне было приятно видеть, как партнеры по команде бежали обнимать его после гола в ворота «Кальяри».

Это очень застенчивый парень, которому нужно понимание и ласка от всех нас. Он много работает, и результаты видны», – сказал Раньери в разговоре с журналистами после получения премии Маэстрелли.

Ранее игру Довбика оценил спортивный директор «Ромы».

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Артем Довбик Клаудио Раньери Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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