Италия19 марта 2025, 11:24 | Обновлено 19 марта 2025, 11:36
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РАНЬЕРИ – о Довбике: «Мне было приятно это видеть»
Главный тренер Ромы назвал Артема застенчивым парнем
19 марта 2025, 11:24 | Обновлено 19 марта 2025, 11:36
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мнением относительно украинского форварда своей команды Артема Довбика.
«Мне было приятно видеть, как партнеры по команде бежали обнимать его после гола в ворота «Кальяри».
Это очень застенчивый парень, которому нужно понимание и ласка от всех нас. Он много работает, и результаты видны», – сказал Раньери в разговоре с журналистами после получения премии Маэстрелли.
Ранее игру Довбика оценил спортивный директор «Ромы».
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