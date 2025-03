Ямал – первый игрок Барселоны с 2020/21 по интересному показателю в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал стал первым игроком клуба с сезона 2020/21, который забил 3 или более голов из-за пределов штрафной в одном розыгрыше Ла Лиги.

16 марта состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетико» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 4:2.

Последний раз этого достижения достиг Лионель Месси, который в сезоне Ла Лиги 2020/21 забил 8 дальних голов.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Ямал сыграл 24 матча, забил 6 голов и отдал 11 ассистов. Подопечные Флика находятся на первом месте в турнирной таблице (19 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

