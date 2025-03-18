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  4. Ямал – первый игрок Барселоны с 2020/21 по интересному показателю в Ла Лиге
Испания
18 марта 2025, 20:20 |
60
1

Ямал – первый игрок Барселоны с 2020/21 по интересному показателю в Ла Лиге

Ламин отметился забитым мячом в игре против «Атлетико»

18 марта 2025, 20:20 |
60
1
Ямал – первый игрок Барселоны с 2020/21 по интересному показателю в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал стал первым игроком клуба с сезона 2020/21, который забил 3 или более голов из-за пределов штрафной в одном розыгрыше Ла Лиги.

16 марта состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетико» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 4:2.

Последний раз этого достижения достиг Лионель Месси, который в сезоне Ла Лиги 2020/21 забил 8 дальних голов.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Ямал сыграл 24 матча, забил 6 голов и отдал 11 ассистов. Подопечные Флика находятся на первом месте в турнирной таблице (19 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Атлетико - Барселона Лионель Месси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Saar
Ну всьо, тепер африканець візьме ЗМ 
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