«Хотел играть». Реакция Месси на травму перед матчами отбора на ЧМ-2026

Легендарный футболист, а ныне игрок «Интер» Майами, Лионель Месси расстроен тем, что не сможет сыграть в следующих двух матчах сборной Аргентины в отборе на чемпионат мира-2026.

Звездный вингер получил повреждение накануне поединков против Уругвая и Бразилии, которые состоятся 22 и 26 марта. Врачи американского клуба диагностировали у Лионеля травму приводящей мышцы.

«Мне грустно пропускать эти важные игры против Уругвая и Бразилии.

Я действительно хотел играть, но небольшая травма означает, что мне нужно немного отдохнуть, поэтому я не смогу быть там.

Я буду поддерживать и болеть отсюда, как любой другой болельщик. Поехали, Аргентина», – сказал Месси.

🚨 Leo Messi: “I’m sad to miss these important games against Uruguay and Brazil”.



“I really wanted to play, but a small injury means I need to rest for a bit, so I can’t be there”.



“I’ll be supporting and cheering from here like any other fan. Let’s go, Argentina”. pic.twitter.com/0HL4W0qzbd