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ATP
17 марта 2025, 18:17 | Обновлено 17 марта 2025, 18:20
28
0

«Я смогу, как он». Легенда MotoGP – о том, как его вдохновил Рафаэль Надаль

Марк Маркес рассказал о том, как легенда тенниса вдохновил его на возвращение после травмы

17 марта 2025, 18:17 | Обновлено 17 марта 2025, 18:20
28
0
«Я смогу, как он». Легенда MotoGP – о том, как его вдохновил Рафаэль Надаль
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Маркес

Восьмикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес рассказал о том, как легенда тенниса Рафаэль Надаль вдохновил его на возвращение после тяжелой травмы руки.

«Конечно, в спорте бывает много камбэков и они очень вдохновляют, но меня по-настоящему вдохновил Рафа Надаль. Я прекрасно помню тот день, когда он играл на Australian Open и выиграл после того, как у него было много травм. Я сидел дома на диване, не мог пошевелить рукой и подумал: «и я смогу», – сказал Маркес пресс-службе премии Laureus World Sports Awards.

Отметим, что Марк Маркес номинирован на Laureus World Sports Awards 2025 в номинации «Возвращение года». Церемония награждения пройдет в Мадриде в понедельник, 21 апреля.

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MotoGP мотоспорт Марк Маркес Рафаэль Надаль Australian Open теннис
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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