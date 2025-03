«Я смогу, как он». Легенда MotoGP – о том, как его вдохновил Рафаэль Надаль

Восьмикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес рассказал о том, как легенда тенниса Рафаэль Надаль вдохновил его на возвращение после тяжелой травмы руки.



«Конечно, в спорте бывает много камбэков и они очень вдохновляют, но меня по-настоящему вдохновил Рафа Надаль. Я прекрасно помню тот день, когда он играл на Australian Open и выиграл после того, как у него было много травм. Я сидел дома на диване, не мог пошевелить рукой и подумал: «и я смогу», – сказал Маркес пресс-службе премии Laureus World Sports Awards.

Отметим, что Марк Маркес номинирован на Laureus World Sports Awards 2025 в номинации «Возвращение года». Церемония награждения пройдет в Мадриде в понедельник, 21 апреля.

"For me, @RafaelNadal was a real inspiration."@marcmarquez93 - Laureus World Comeback of the Year Nominee - remembers the 2022 @AustralianOpen very well 💪#Laureus25 | @MotoGP | #AusOpen pic.twitter.com/596nxR1Yvo