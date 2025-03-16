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Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 09:54 | Обновлено 16 марта 2025, 10:15
901
0

Костышин принял важное решение по возвращению в Колосс

Никита Бурда вернулся в первую команду «Колоса»

16 марта 2025, 09:54 | Обновлено 16 марта 2025, 10:15
901
0
Костышин принял важное решение по возвращению в Колосс
ФК Колос. Руслан Костышин

Новый главный тренер «Колоса» Руслан Костышин вернул в расположение первой команды бывшего защитника киевского «Динамо» Никиту Бурду.

«По моей информации, решением нового главного тренера со второй назад в первую команду была переведена Никита Бурда.

От его услуг зимой отказался предшественник Руслана Костышина. А уже сейчас центральный защитник снова получает свой шанс. Насколько мне известно, Бурда отправился вместе с «Колосом» в Черкассы на игру с ЛНЗ», – отметил Бурбас.

Матч ЛНЗ – Колос запланирован на воскресенье, 16 марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что выступающий за сборную Украины игрок ЛНЗ отказался от перехода в Шахтер.

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Руслан Костышин Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Никита Бурда ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Колос
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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