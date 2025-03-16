Костышин принял важное решение по возвращению в Колосс

Новый главный тренер «Колоса» Руслан Костышин вернул в расположение первой команды бывшего защитника киевского «Динамо» Никиту Бурду.

«По моей информации, решением нового главного тренера со второй назад в первую команду была переведена Никита Бурда.

От его услуг зимой отказался предшественник Руслана Костышина. А уже сейчас центральный защитник снова получает свой шанс. Насколько мне известно, Бурда отправился вместе с «Колосом» в Черкассы на игру с ЛНЗ», – отметил Бурбас.

Матч ЛНЗ – Колос запланирован на воскресенье, 16 марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что выступающий за сборную Украины игрок ЛНЗ отказался от перехода в Шахтер.