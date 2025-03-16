МБАППЕ: «Если я забиваю больше голов, чем он, это не значит, что я лучше»
Килиан заговорил о бомбардирских рекордах Криштиану Роналду
Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе отметился дублем в ворота «Вильярреала» в матче чемпионата Испании, забив 31 гол в дебютном сезоне за «сливочных». Португалец Криштиану Роналду забил 33 гола в первом сезоне за королевский клуб.
«Мы проявили характер и боролись за победу. Возвращаемся с 3 очками. Уже с разминки было тяжело, но мы должны были уважать эмблему клуба, бороться до конца и отдать все, что у нас было.
Два гола до показателя Криштиану Роналду в дебютном сезоне за «Реал»? Если я забиваю больше голов, чем Криштиану, это не значит, что я лучше. Это цифры. Главное – выигрывать титулы», – сказал Мбаппе.
Ранее сообщалось, что Мбаппе обошел Роналдо по количеству голов в первом сезоне в Реале
🗣️ Kylian Mbappe: “Two goals away from Cristiano’s debut season? If I score more goals than Cristiano, it doesn't mean I'm bigger, it's numbers. The important thing is to win titles.” pic.twitter.com/eq3gSps1bO— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 15, 2025
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