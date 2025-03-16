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  4. МБАППЕ: «Если я забиваю больше голов, чем он, это не значит, что я лучше»
Испания
16 марта 2025, 08:53 |
1405
0

МБАППЕ: «Если я забиваю больше голов, чем он, это не значит, что я лучше»

Килиан заговорил о бомбардирских рекордах Криштиану Роналду

16 марта 2025, 08:53 |
1405
0
МБАППЕ: «Если я забиваю больше голов, чем он, это не значит, что я лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе отметился дублем в ворота «Вильярреала» в матче чемпионата Испании, забив 31 гол в дебютном сезоне за «сливочных». Португалец Криштиану Роналду забил 33 гола в первом сезоне за королевский клуб.

«Мы проявили характер и боролись за победу. Возвращаемся с 3 очками. Уже с разминки было тяжело, но мы должны были уважать эмблему клуба, бороться до конца и отдать все, что у нас было.

Два гола до показателя Криштиану Роналду в дебютном сезоне за «Реал»? Если я забиваю больше голов, чем Криштиану, это не значит, что я лучше. Это цифры. Главное – выигрывать титулы», – сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Мбаппе обошел Роналдо по количеству голов в первом сезоне в Реале

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Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Вильярреал Вильярреал - Реал
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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