МБАППЕ: «Если я забиваю больше голов, чем он, это не значит, что я лучше»

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе отметился дублем в ворота «Вильярреала» в матче чемпионата Испании, забив 31 гол в дебютном сезоне за «сливочных». Португалец Криштиану Роналду забил 33 гола в первом сезоне за королевский клуб.

«Мы проявили характер и боролись за победу. Возвращаемся с 3 очками. Уже с разминки было тяжело, но мы должны были уважать эмблему клуба, бороться до конца и отдать все, что у нас было.

Два гола до показателя Криштиану Роналду в дебютном сезоне за «Реал»? Если я забиваю больше голов, чем Криштиану, это не значит, что я лучше. Это цифры. Главное – выигрывать титулы», – сказал Мбаппе.

🗣️ Kylian Mbappe: “Two goals away from Cristiano’s debut season? If I score more goals than Cristiano, it doesn't mean I'm bigger, it's numbers. The important thing is to win titles.” pic.twitter.com/eq3gSps1bO