Тоттенхэм выставил самый молодой состав на матч АПЛ с 1992 года

«Тоттенхэм» в игре против «Манчестер Сити» выпустил свой второй самый молодой стартовый состав в истории Премьер-лиги (23 года, 243 дня).

26 февраля состоялся матч 27-го тура английского чемпионата между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Эрлинг Холанд.

Свой самый молодой состав в истории АПЛ «шпоры» выставили в сентябре 1992 года в матче против «Шеффилд Уэнсдей» (23 года, 97 дней).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «Тоттенхэм» находится на 13-м месте в турнирной таблице (10 побед, 3 ничьи, 14 поражений).

