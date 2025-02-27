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Англия
27 февраля 2025, 22:47 |
173
1

Тоттенхэм выставил самый молодой состав на матч АПЛ с 1992 года

Произошло это в игре против «Манчестер Сити»

27 февраля 2025, 22:47 |
173
1
Тоттенхэм выставил самый молодой состав на матч АПЛ с 1992 года
Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» в игре против «Манчестер Сити» выпустил свой второй самый молодой стартовый состав в истории Премьер-лиги (23 года, 243 дня).

26 февраля состоялся матч 27-го тура английского чемпионата между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Эрлинг Холанд.

Свой самый молодой состав в истории АПЛ «шпоры» выставили в сентябре 1992 года в матче против «Шеффилд Уэнсдей» (23 года, 97 дней).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «Тоттенхэм» находится на 13-м месте в турнирной таблице (10 побед, 3 ничьи, 14 поражений).

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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ivankondrat96
Сезон в АПЛ все одно провалений. Тож саме час награвати молодь. 
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