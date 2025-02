Рекорд Исмаили устоял. В чем феномен первого гола Мбаппе в ворота Ман Сити

Накануне вечером «Реал» в 1/16 финала Лиги чемпионов повторно расправился с «Манчестер Сити» (3:1), выбив тем самым английский гранд из текущего розыгрыша турнира.

Хет-трик в ворота «горожан» оформил француз Килиан Мбаппе, первый гол которого на 4-й минуте встречи стал особенным.

По подсчетам паблика OptaJose, перед тем, как Мбаппе отправил первый мяч в сетку ворот «Манчестер Сити» футболисты «Реала» выполнили 17 передач друг другу.

Это второй по длине серии передач показатель перед тем, как в ворота «Манчестер Сити» под руководством Жузепа Гвардиолы влетал мяч в матчах Лиги чемпионов.

Безусловным лидером здесь остается забитый мяч бразильца Исмаили из «Шахтера», который в декабре 2017 года помог тогда еще команде Паулу Фонсеки обыграть подопечных Гвардиолы в Харькове со счетом 2:1. Тогда «горняки» выполнили аж 24 передачи перед тем, как мяч оказался в сетке ворот «горожан».

Напомним, в настоящий момент 35-летний Исмаили продолжает профессиональную карьеру в рядах французского «Лилля».

17 - Real Madrid's Kylian Mbappe has scored after the second-longest sequence of passes against Pep Guardiola's Manchester City in the Champions League (17), behind Ismaily's goal for Shakhtar Donetsk in December 2017 (24). Hypnosis. pic.twitter.com/VD0gmvtXLD