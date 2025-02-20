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  4. Рекорд Исмаили устоял. В чем феномен первого гола Мбаппе в ворота Ман Сити
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 10:12 |
1020
0

Рекорд Исмаили устоял. В чем феномен первого гола Мбаппе в ворота Ман Сити

Перед забитым мячом мадридцам удалось сделать большое число передач друг другу

20 февраля 2025, 10:12 |
1020
0
Рекорд Исмаили устоял. В чем феномен первого гола Мбаппе в ворота Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Накануне вечером «Реал» в 1/16 финала Лиги чемпионов повторно расправился с «Манчестер Сити» (3:1), выбив тем самым английский гранд из текущего розыгрыша турнира.

Хет-трик в ворота «горожан» оформил француз Килиан Мбаппе, первый гол которого на 4-й минуте встречи стал особенным.

По подсчетам паблика OptaJose, перед тем, как Мбаппе отправил первый мяч в сетку ворот «Манчестер Сити» футболисты «Реала» выполнили 17 передач друг другу.

Это второй по длине серии передач показатель перед тем, как в ворота «Манчестер Сити» под руководством Жузепа Гвардиолы влетал мяч в матчах Лиги чемпионов.

Безусловным лидером здесь остается забитый мяч бразильца Исмаили из «Шахтера», который в декабре 2017 года помог тогда еще команде Паулу Фонсеки обыграть подопечных Гвардиолы в Харькове со счетом 2:1. Тогда «горняки» выполнили аж 24 передачи перед тем, как мяч оказался в сетке ворот «горожан».

Напомним, в настоящий момент 35-летний Исмаили продолжает профессиональную карьеру в рядах французского «Лилля».

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Манчестер Сити Шахтер Донецк статистика Исмаили Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов Пеп Гвардиола
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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