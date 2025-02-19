Лига чемпионов19 февраля 2025, 22:10 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:43
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ВИДЕО. Быстрый гол Реала. Мбаппе открыл счет в матче ЛЧ против Ман Сити
Уже на 4-й минуте галактикос вышли вперед в игре Лиги чемпионов
19 февраля 2025, 22:10 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:43
778
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19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первый матч прошел неделей ранее в Манчестере (3:2 в пользу Реала).
Быстрый гол забил мадридский Реал. Килиан Мбаппе открыл счет в матче ЛЧ на 4-й минуте.
ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 4 мин
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