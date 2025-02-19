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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 22:10 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:43
778
0

ВИДЕО. Быстрый гол Реала. Мбаппе открыл счет в матче ЛЧ против Ман Сити

Уже на 4-й минуте галактикос вышли вперед в игре Лиги чемпионов

19 февраля 2025, 22:10 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:43
778
0
ВИДЕО. Быстрый гол Реала. Мбаппе открыл счет в матче ЛЧ против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч прошел неделей ранее в Манчестере (3:2 в пользу Реала).

Быстрый гол забил мадридский Реал. Килиан Мбаппе открыл счет в матче ЛЧ на 4-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 4 мин

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити видео голов и обзор Килиан Мбаппе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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