Впервые в этом сезоне Ювентус выиграл 3 матча подряд в Серии А

«Ювентус» впервые выиграл три матча подряд в Серии А в этом сезоне.

16 февраля состоялась встреча 25-го тура чемпионата Италии между командами «Ювентус» и «Интер». Игра завершилась минимально победой «старой сеньоры» со счетом 1:0. Единственный мяч в поединке забил Франсишку Консейсау на 74-й минуте.

В последний раз «Ювентус» выигрывал три матча подряд в одной кампании Серии А в период с декабря 2023 года по январь 2024 года.

В этом розыгрыше итальянского чемпионата «Ювентус» находится на четвертом месте в таблице лиги (11 побед, 13 ничьих, 1 поражение). «Интер» располагается на второй позиции (16 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

3 - Juventus have won three matches in a row for the first time in #SerieA this season; the last time they had won three games consecutive in a single Serie A season was between December 2023 and January 2024 (five in that case). Concrete.#JuventusInter