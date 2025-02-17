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Италия
17 февраля 2025, 19:02 |
47
0

Впервые в этом сезоне Ювентус выиграл 3 матча подряд в Серии А

Последняя победа была одержана во встрече с «Интером»

17 февраля 2025, 19:02 |
47
0
Впервые в этом сезоне Ювентус выиграл 3 матча подряд в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» впервые выиграл три матча подряд в Серии А в этом сезоне.

16 февраля состоялась встреча 25-го тура чемпионата Италии между командами «Ювентус» и «Интер». Игра завершилась минимально победой «старой сеньоры» со счетом 1:0. Единственный мяч в поединке забил Франсишку Консейсау на 74-й минуте.

В последний раз «Ювентус» выигрывал три матча подряд в одной кампании Серии А в период с декабря 2023 года по январь 2024 года.

В этом розыгрыше итальянского чемпионата «Ювентус» находится на четвертом месте в таблице лиги (11 побед, 13 ничьих, 1 поражение). «Интер» располагается на второй позиции (16 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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