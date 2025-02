Гирасси повторил достижение Левандовского и Холанда за Боруссию Дортмунд

Серу Гирасси отметился забитым мячом в ворота «Спортинга» и повторил рекорд по количеству голов, забитых в одной кампании Лиги чемпионов за «Боруссию» Дортмунд.

11 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Гирасси поделил первое место по количеству голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов в составе «пчел» (10) с Робертом Левандовским (2012/13) и Эрлингом Холандом (2020/21).

Ответный матч состоится 19-го февраля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Serhou Guirassy has equalled the record for the most goals scored in a single Champions League campaign for Borussia Dortmund:



◎ 10 - Robert Lewandowski (2012/13)

◎ 10 - Erling Haaland (2020/21)

◉ 10 - Serhou Guirassy (2024/25)



Not bad company to be in. 😀 pic.twitter.com/ISry5jCeZd