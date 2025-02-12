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  4. Гирасси повторил достижение Левандовского и Холанда за Боруссию Дортмунд
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 20:17 |
176
0

Гирасси повторил достижение Левандовского и Холанда за Боруссию Дортмунд

Произошло это в матче против «Спортинга»

12 февраля 2025, 20:17 |
176
0
Гирасси повторил достижение Левандовского и Холанда за Боруссию Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Серу Гирасси отметился забитым мячом в ворота «Спортинга» и повторил рекорд по количеству голов, забитых в одной кампании Лиги чемпионов за «Боруссию» Дортмунд.

11 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Гирасси поделил первое место по количеству голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов в составе «пчел» (10) с Робертом Левандовским (2012/13) и Эрлингом Холандом (2020/21).

Ответный матч состоится 19-го февраля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

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Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон Лига чемпионов Серу Гирасси Спортинг - Боруссия Д статистика Роберт Левандовски Эрлинг Холанд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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