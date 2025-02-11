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Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
11.02.2025 22:00 – FT 0 : 3
Боруссия Д
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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 23:53 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:02
427
0

Дебютная победа Ковача. Боруссия Д с невероятным Гирасси одолела Спортинг

Немецкий коллектив сделал шаг на встречу к 1/8 финала Лиги чемпионов

11 февраля 2025, 23:53 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:02
427
0
Дебютная победа Ковача. Боруссия Д с невероятным Гирасси одолела Спортинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

Во вторник, 11 февраля, проходил первый матч между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимал Хосе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первый тайм нельзя занести в актив ни одной из команд: как португальский, так и немецкий коллектив, стоящих моментов не создали.

Вторая половина встречи стала звездным часом для форварда «шмелей» Серу Гирасси: гвинеец отметился голом на 61-й минуте, а на 68-й минуте отдал ассист на Паскаля Гросса. Команда Нико Ковача, для которого эта победа стала дебютной у руля «Боруссии», провела яркую вторую половину встречи, которая заслуженно завершилась разгромом: на 82-й минуте Карим Адейеми отметился очередным взятием ворот «шмелей».

Ответный матч пройдет 19-го февраля в 19:45 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Спортинг – Боруссия Дортмунд – 0:3

Голы: Гирасси, 61, Грос, 68, Адейеми, 82

Предупреждения: Тринкао, 78 – Гирасси, 66

Спортинг: Силва, Рейс (Браганка, 62), Сент-Жуст, Диоманде, Фреснеда (Куарежма, 73), Шимоус (Морита, 62), Дебаст (Биль, 71), Араухо, Тринкао, Кенда, Хардер (Дькереш, 59)

Боруссия Дортмунд: Кобель, Свенсон, Шлотеррбек, Джан, Рюэрсон, Гросс, Забитцер, Гиттенс (Бейер, 85), Брандт (Дюранвиль, 86), Адейеми (Чуквуэмека, 86), Гирасси

Фото матча:

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Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон Лига чемпионов Серу Гирасси Паскаль Гросс Карим Адейеми
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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