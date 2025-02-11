Дебютная победа Ковача. Боруссия Д с невероятным Гирасси одолела Спортинг
Немецкий коллектив сделал шаг на встречу к 1/8 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 11 февраля, проходил первый матч между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч принимал Хосе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Первый тайм нельзя занести в актив ни одной из команд: как португальский, так и немецкий коллектив, стоящих моментов не создали.
Вторая половина встречи стала звездным часом для форварда «шмелей» Серу Гирасси: гвинеец отметился голом на 61-й минуте, а на 68-й минуте отдал ассист на Паскаля Гросса. Команда Нико Ковача, для которого эта победа стала дебютной у руля «Боруссии», провела яркую вторую половину встречи, которая заслуженно завершилась разгромом: на 82-й минуте Карим Адейеми отметился очередным взятием ворот «шмелей».
Ответный матч пройдет 19-го февраля в 19:45 по киевскому времени.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Спортинг – Боруссия Дортмунд – 0:3
Голы: Гирасси, 61, Грос, 68, Адейеми, 82
Предупреждения: Тринкао, 78 – Гирасси, 66
Спортинг: Силва, Рейс (Браганка, 62), Сент-Жуст, Диоманде, Фреснеда (Куарежма, 73), Шимоус (Морита, 62), Дебаст (Биль, 71), Араухо, Тринкао, Кенда, Хардер (Дькереш, 59)
Боруссия Дортмунд: Кобель, Свенсон, Шлотеррбек, Джан, Рюэрсон, Гросс, Забитцер, Гиттенс (Бейер, 85), Брандт (Дюранвиль, 86), Адейеми (Чуквуэмека, 86), Гирасси
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Коко Гауфф
Президент УАФ уверяет, что ассоциация будет поддерживать Михаила