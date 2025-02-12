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Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
11.02.2025 22:00 – FT 0 : 3
Боруссия Д
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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 07:43 | Обновлено 12 февраля 2025, 08:09
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Фантастические голы. Коуч Боруссии Д рассказал о победе над Спортингом

Нико Ковач отметил, что его команда увеличила скорость и добавила владение

12 февраля 2025, 07:43 | Обновлено 12 февраля 2025, 08:09
62
0
Фантастические голы. Коуч Боруссии Д рассказал о победе над Спортингом
Getty Images/Global Images Ukraine

В еврокубках стартовала стадия плей-офф на выбывание.

11 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА Боруссии Д одолела Спортинг (3:0),

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Тренер Боруссии Дортмунд Нико Ковач: «Победа вполне заслужена, особенно если посмотреть на второй тайм. В первом тайме игра была равной, но во втором тайме мы увеличили скорость, имели хорошее владение мячом, хорошие периоды, а голы, которые мы забили, были фантастические. Я доволен выступлением.

В первом тайме мы немного забыли играть побыстрее. Все было немного медленно, потому наши соперники всегда успевали быстрее восстановиться. Во втором тайме мы увеличили скорость. Мы создали несколько хороших моментов, поэтому я очень рад этому как тренер, но есть вещи, которые мы можем улучшить».

Руй Боржеш, тренер Спортинга: «У нас был замечательный первый тайм и заслуживали больше из-за качества, которое мы продемонстрировали в игре, пытаясь прессинговать и выигрывать дуэли. Мы были очень хорошие. Во втором тайме мы были очень реактивны и в конечном итоге пропустили на том этапе, когда игра была очень ровной. Боруссия была лучше в этом плане.

После гола наше настроение упало, и мы это почувствовали физически. Мы не были слишком активны и потеряли коллективный баланс. Результат оказался несправедливым. Мы позволили игре стать такой, какую любит Боруссия, с пространством для бега в финальной трети. Мы не можем так играть против таких команд. В Лиге чемпионов мы должны быть на 200% – а мы даже не на 100%».

Эдуарду Куарежма, защитник Спортинга: Мы начали хорошо и создали больше шансов. Второй тайм был тяжелее, противник больше владел мячом. Мы пропустили первыми и потом, против таких соперников, всегда тяжело забивать. Теперь все усложнилось, но мы уезжаем в Дортмунд с теми же амбициями. Они забили три гола здесь, и мы можем это сделать в Германии. Мы должны верить, потому что мы – Спортинг».

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Боруссия Д).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон Лига чемпионов Спортинг - Боруссия Д Нико Ковач пресс-конференция
Николай Степанов Источник: УЕФА
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