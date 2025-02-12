Фантастические голы. Коуч Боруссии Д рассказал о победе над Спортингом

В еврокубках стартовала стадия плей-офф на выбывание.

11 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА Боруссии Д одолела Спортинг (3:0),

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.uaLIVE в Telegram Sport.ua

Тренер Боруссии Дортмунд Нико Ковач: «Победа вполне заслужена, особенно если посмотреть на второй тайм. В первом тайме игра была равной, но во втором тайме мы увеличили скорость, имели хорошее владение мячом, хорошие периоды, а голы, которые мы забили, были фантастические. Я доволен выступлением.

В первом тайме мы немного забыли играть побыстрее. Все было немного медленно, потому наши соперники всегда успевали быстрее восстановиться. Во втором тайме мы увеличили скорость. Мы создали несколько хороших моментов, поэтому я очень рад этому как тренер, но есть вещи, которые мы можем улучшить».

Руй Боржеш, тренер Спортинга: «У нас был замечательный первый тайм и заслуживали больше из-за качества, которое мы продемонстрировали в игре, пытаясь прессинговать и выигрывать дуэли. Мы были очень хорошие. Во втором тайме мы были очень реактивны и в конечном итоге пропустили на том этапе, когда игра была очень ровной. Боруссия была лучше в этом плане.

После гола наше настроение упало, и мы это почувствовали физически. Мы не были слишком активны и потеряли коллективный баланс. Результат оказался несправедливым. Мы позволили игре стать такой, какую любит Боруссия, с пространством для бега в финальной трети. Мы не можем так играть против таких команд. В Лиге чемпионов мы должны быть на 200% – а мы даже не на 100%».

Эдуарду Куарежма, защитник Спортинга: Мы начали хорошо и создали больше шансов. Второй тайм был тяжелее, противник больше владел мячом. Мы пропустили первыми и потом, против таких соперников, всегда тяжело забивать. Теперь все усложнилось, но мы уезжаем в Дортмунд с теми же амбициями. Они забили три гола здесь, и мы можем это сделать в Германии. Мы должны верить, потому что мы – Спортинг».