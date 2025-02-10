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Спортинг Лиссабон
11.02.2025 22:00 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 февраля 2025, 19:56 |
58
0

Спортинг – Боруссия Д. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 22:00 первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов

10 февраля 2025, 19:56 |
58
0
Спортинг – Боруссия Д. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
BBC

Во вторник, 11 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд.

Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Спортинг – Боруссия Д. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Спортинг – Боруссия Д
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Спортинг Лиссабон Боруссия Дортмунд Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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