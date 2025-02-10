Спортинг Лиссабон

Во вторник, 11 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд.

Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Спортинг – Боруссия Д. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция