Спортинг Лиссабон

11.02.2025 22:00 - : -
Лига чемпионов10 февраля 2025, 19:56 |
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Спортинг – Боруссия Д. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 22:00 первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов
10 февраля 2025, 19:56 |
58
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Во вторник, 11 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд.
Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Спортинг – Боруссия Д. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Спортинг – Боруссия ДСмотреть трансляцию
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