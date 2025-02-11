11 февраля на «Жозе Алваладе» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Спортинг Лиссабон» встретится с «Боруссией» Дормунд. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Спортинг Лиссабон

Команда в прошлом сезоне сделала впечатляющий рывок с четвертого места на первое в Примейре. Да и в новом цикле, пусть и начав с обидной осечки в португальском Суперкубке, получалось лидировать. Все закончилось после того, как в Манчестер Юнайтед перекупили Рубена Аморима. Достаточно сказать, что следующий наставник, Жоау Перейра, продержался примерно месяц. Да и у Руя Боржеша было поражение в финале Кубка Лиги - соседней Бенфике, пусть и по пенальти. Спад зелено-белых резко проявился в Лиге чемпионов. Если с Аморимом было три победы (в том числе 4:1 с Манчестер Сити) при ничьей с ПСВ в Эйндховене, то потом португальцы проиграли трижды кряду. И если бы не ничья со скромной Болонье в последнем туре, то остались бы вообще без плей-офф.

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Боруссия Дормунд

Клуб за пол года дважды менял тренера. Летом ушел Терзич - да, он дошел до финала прошлой Лиги чемпионов, но при этом было только пятое место в Бундеслиге. Но с Нури Шахином точно не прибавили: сначала почти не набирали очков на выезде, а потом начали проигрывать постоянно и дома. В Лиге чемпионов немцы при этом играли удачно: да, проиграли испанским грандам, и Реалу, и Барселоне, но при этом брали максимум с аутсайдерами поединков - Брюгге, Селтиком, Штурмом и Динамо Загреб. Но, по иронии, роковыми для молодого турка стали безвольные 1:2 с Болоньей - еще до возвращения из Италии он был отправлен в отставку. И сразу же, еще до назначения Ковача, уверенно победили через неделю мотивированный (впрочем, тоже не особенно классный), донецкий Шахтер.

Статистика личных встреч

В трех первых очных поединках, в 2016-м и 2021-м, побеждали немцам. Но напоследок львы дома выиграли.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют хозяевам. Но они тоже не так уж и стабильны, поэтому берем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,72).