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Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
11.02.2025 22:00 – FT 0 : 3
Боруссия Д
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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 01:17 | Обновлено 12 февраля 2025, 01:20
365
0

Спортинг – Боруссия Дортмунд – 0:3. Разгром в Лиссабоне. Видео голов, обзор

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

12 февраля 2025, 01:17 | Обновлено 12 февраля 2025, 01:20
365
0
Спортинг – Боруссия Дортмунд – 0:3. Разгром в Лиссабоне. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Хосе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Спортинг – Боруссия Дортмунд – 0:3

Голы: Гирасси, 61, Гросс, 68, Адейеми, 82

❗️ Гирасси забил в ворота Спортинга, 61-я минута, 0:1

❗️ Грос забил в ворота Спортинга, 68-я минута, 0:2

❗️ Адейеми забил в ворота Спортинга, 82-я минута, 0:3

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Боруссия Д).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон Лига чемпионов видео голов и обзор Спортинг - Боруссия Д Серу Гирасси Паскаль Гросс Карим Адейеми
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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