Спортинг – Боруссия Дортмунд – 0:3. Разгром в Лиссабоне. Видео голов, обзор

Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Хосе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Спортинг – Боруссия Дортмунд – 0:3

Голы: Гирасси, 61, Гросс, 68, Адейеми, 82

❗️ Гирасси забил в ворота Спортинга, 61-я минута, 0:1

❗️ Грос забил в ворота Спортинга, 68-я минута, 0:2

❗️ Адейеми забил в ворота Спортинга, 82-я минута, 0:3