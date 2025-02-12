11.02.2025 22:00 – FT 0 : 3
Лига чемпионов12 февраля 2025, 01:17 | Обновлено 12 февраля 2025, 01:20
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Спортинг – Боруссия Дортмунд – 0:3. Разгром в Лиссабоне. Видео голов, обзор
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
12 февраля 2025, 01:17 | Обновлено 12 февраля 2025, 01:20
365
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Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч принимает Хосе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Спортинг – Боруссия Дортмунд – 0:3
Голы: Гирасси, 61, Гросс, 68, Адейеми, 82
❗️ Гирасси забил в ворота Спортинга, 61-я минута, 0:1
❗️ Грос забил в ворота Спортинга, 68-я минута, 0:2
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Боруссия Д).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
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