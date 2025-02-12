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WTA
12 февраля 2025, 00:41 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:42
341
0

Полуфиналистка Aus Open и 10-я ракетка вылетела из супертурнира в Катаре

Аманда Анисимова сумела пройти Паулу Бадосу в 1/16 финала тысячника в Дохе

12 февраля 2025, 00:41 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:42
341
0
Полуфиналистка Aus Open и 10-я ракетка вылетела из супертурнира в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

10-я ракетка мира Паула Бадоса из Испании завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/16 финала испанка в двух сетах проиграла Аманде Анисимовой (США, WTA 41) за 1 час и 31 минуту.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Паула Бадоса (Испания) [9] – Аманда Анисимова (США) – 4:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Анисимова выиграла все очные противостояния.

Следующей соперницей Аманды будет канадка Лейла Фернандес (WTA 27), которая во 2-м раунде прошла 8-ю сеяную Эмму Наварро (США).

Бадоса в 2025 году дошла до полуфинала Australian Open, где уступила Арине Соболенко. После этого она выиграла один матч из трех, проиграв, помимо Анисимовой, еще и Линде Носковой в Абу-Даби.

Анисимова впервые с августа 2024 одолела представительницу первой десятки рейтинга. Тогда в Торонто она наказала Арину Соболенко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова и Паула Бадоса
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Паула Бадоса Аманда Анисимова WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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